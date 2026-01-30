Puerto Vallarta colapsada este viernes por manifestaciones y bloqueos viales

Puerto Vallarta registra este viernes afectaciones severas a la movilidad luego de una manifestación con bloqueos en la avenida Francisco Medina Ascencio, donde familiares y amigos de Clarisa, una joven mujer que murió tras un accidente vial, cerraron la principal arteria vial. En Puerto Vallarta, los bloqueos han impactado directamente a pasajeros de cruceros, vuelos comerciales y traslados terrestres, dejando a miles de turistas varados.

Desde primeras horas del día, alrededor de cinco mil visitantes procedentes de dos cruceros, así como viajeros que intentaban llegar al aeropuerto, quedaron detenidos por los cierres en la avenida Francisco Medina Ascencio, considerada el eje de acceso más importante de la ciudad. La interrupción obligó a numerosos turistas a continuar su trayecto a pie, cargando equipaje y reprogramando servicios.

Familiares de Clarisa señalaron que la manifestación se originó por la falta de actuación del Ministerio Público, luego de que el presunto responsable del accidente no fuera presentado por los tránsitos que atendieron el percance. Indicaron que la ausencia de acciones inmediatas generó inconformidad y motivó los bloqueos.

Aitana, prima de la joven, expresó en tercera persona que la familia exige justicia para Clarisa, tanto por el accidente como por su fallecimiento, y solicitó que se emita una orden de aprehensión contra el responsable. Añadió que también deben investigarse las posibles omisiones de los agentes viales que intervinieron en el caso.

El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando Clarisa, madre de familia, fue embestida por otro automovilista presuntamente bajo los efectos del alcohol. Tras permanecer 15 días en estado grave, falleció el 27 de enero, hecho que detonó la actual manifestación en Puerto Vallarta.

Leer más: Difunden agresión entre alumnas de secundaria en Puerto Vallarta

Al cierre de esta edición, la avenida Francisco Medina Ascencio continuaba cerrada en varios cruces, con presencia de tránsitos y agentes viales para desviar la circulación, mientras miles de turistas seguían afectados y los manifestantes reiteraban su exigencia de justicia ante el Ministerio Público.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/