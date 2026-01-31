Puerto Vallarta enfrenta segundo día de colapso vial en medio de puente vacacional

Puerto Vallarta volvió a registrar afectaciones severas a la movilidad este sábado debido al bloqueo en su principal arteria vial, situación que se mantuvo aun cuando la familia de la joven Clarisa confirmó su retiro del punto de protesta, lo que agravó el impacto para turistas y locales.

La hermana de la víctima confirmó que la audiencia contra el presunto responsable se realizará el próximo 6 de febrero, al tiempo que señaló que la familia había logrado el avance legal que buscaba, por lo que ya no consideraba necesario mantener el bloqueo activo en Puerto Vallarta.

Pese a ello, el cierre continuó por más de 24 horas en la avenida Francisco Medina Ascencio, provocando afectaciones directas al aeropuerto, donde autoridades emitieron una advertencia a los pasajeros para salir con anticipación y evitar perder vuelos.

Leer más: Puerto Vallarta colapsada este viernes por manifestaciones y bloqueos viales

La administración del aeropuerto recomendó utilizar vías alternas, aunque estas resultaron insuficientes ante la alta carga vehicular registrada durante el primer fin de semana largo del año.

Colonias como La Aurora registraron saturación total, especialmente en Avenida Universo, donde unidades de transporte público y automovilistas particulares colapsaron una vialidad diseñada solo para tránsito local.

El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, informó que su gobierno no enviará personal municipal a dialogar con los manifestantes restantes, decisión tomada para evitar una posible escalada del conflicto.

El presidente municipal señaló que se actuará de manera coordinada con autoridades estatales y de seguridad antes de cualquier acercamiento en la zona del bloqueo.

La situación provocó que miles de turistas y locales caminaran largas distancias para llegar a sus destinos, afectando directamente la ocupación hotelera, que se estimaba superior al 80 por ciento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/