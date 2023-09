Puka Nacua bate récord de recepciones en la semana 2 de la NFL

En un giro inesperado, el novato de los Rams, Puka Nacua, ha surgido como el líder en recepciones de la NFL, ganándose su pase al famoso Pro Football Hall of Fame acumulando un total de 25 atrapadas en tan solo dos semanas de la temporada 2023. Este logro lo coloca cinco recepciones por delante de Justin Jefferson de los Minnesota Vikings.

Los Angeles Rams seleccionaron a Puka Nacua en la quinta ronda del último Draft, y pocos anticipaban que el exjugador de la liga universitaria rompería récords en su primer año en la liga. Su primera marca histórica llegó con su décima recepción en el rudo partido contra los San Francisco 49ers, alcanzando así 20 atrapadas en lo que va del año y superando la marca establecida por Earl Cooper en 1980 para la mayor cantidad de recepciones en los primeros dos partidos de un receptor abierto novato.

Pero Nacua no se detuvo allí. En un solo partido, logró otro hito impresionante al establecer un nuevo récord de recepciones para novatos en un solo juego, atrapando 15 de los 20 pases lanzados por Matthew Stafford, acumulando un total de 147 yardas.

Además de estos logros individuales, Puka Nacua se encuentra liderando las estadísticas de recepciones en la NFL después de solo dos semanas de juego, con un total de 25 recepciones. Esto le da una ventaja significativa sobre su competidor más cercano, Justin Jefferson de los Minnesota Vikings.

Una de las razones detrás de su ascenso meteórico es la ausencia de Cooper Kupp debido a una lesión en el tendón de la corva. Kupp estará en la lista de reservas lesionados hasta la cuarta semana, lo que ha brindado a Nacua una oportunidad única para demostrar su valor. Actualmente, el cuerpo de receptores de los Rams cuenta con talentosos jugadores como Van Jefferson, Austin Trammell, Ben Skowronek, Demarcus Robinson, Tutu Atwell y el propio Nacua.

No wide receiver in NFL history has had two games in a row to start his career quite like Puka Nacua. pic.twitter.com/G25IX3tgMD

— Pro Football Hall of Fame (@ProFootballHOF) September 17, 2023