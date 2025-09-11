Pumas apunta alto: Anthony Martial podría convertirse en el nuevo delantero estrella de los universitarios

Los Pumas de la UNAM están dispuestos a dar un golpe en el mercado de fichajes que sacudiría a la Liga MX. El club universitario ha iniciado pláticas para hacerse de los servicios del delantero francés Anthony Martial, exjugador del Manchester United y actual atacante del AEK Atenas.

Según trascendió en medios internacionales, los universitarios ya mantuvieron los primeros contactos con la directiva del AEK Atenas para conocer la situación contractual de Martial y explorar la viabilidad de un traspaso.

El francés todavía tiene vínculo con el equipo griego, pero su rol ha perdido relevancia desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, lo que ha despertado el interés de Pumas.

Las negociaciones no son sencillas. El AEK no vería con malos ojos la salida del jugador, siempre y cuando exista una compensación económica razonable. Pumas, por su parte, busca establecer un esquema financiero que permita costear la operación sin desbalancear su presupuesto.

Una de las alternativas que se analiza es un préstamo con opción de compra, lo cual aliviaría la carga económica inmediata para los auriazules.

Otro punto clave en la negociación es el salario de Martial, considerado demasiado alto para los estándares de la Liga MX. Fuentes cercanas aseguran que Pumas ha planteado la posibilidad de dividir el pago del sueldo con el AEK, en caso de concretar la cesión. Este modelo ya ha sido utilizado en otros fichajes del futbol mexicano cuando se trata de jugadores provenientes de Europa.

En el aspecto deportivo, Martial es visto como el delantero de jerarquía internacional que los Pumas llevan años buscando. Su experiencia en la Premier League con el Manchester United, su paso por el Sevilla en LaLiga y su formación en el Lyon y Mónaco en la Ligue 1 lo convierten en una pieza de gran peso mediático y deportivo.

La afición auriazul, siempre exigente con su equipo, ya se ilusiona con la posibilidad de ver a Martial vestido con la camiseta azul y oro. Su llegada no solo reforzaría el ataque, sino que colocaría a Pumas en el radar internacional como un club capaz de atraer a figuras de talla mundial.

De cerrarse la operación, sería uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la Liga MX, comparable con las llegadas de otros europeos de renombre que han recalado en el futbol mexicano en la última década.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas y la expectativa crece día con día en Ciudad Universitaria. La pregunta que ronda en el ambiente es clara: ¿lograrán los Pumas concretar a Anthony Martial como su ansiado “9”?