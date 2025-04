Pumas y FC Juárez empatan a cero

En un aburrido, pero intenso partido, los Pumas de la UNAM desaprovecharon la condición de local y apenas pudieron empatar 0-0 con los Bravos de FC Juárez, en partido disputado en el Estado Olímpico Universitario, dentro de la Jornada 15 del Clausura 2025.

El conjunto universitario estaba urgido por obtener los tres puntos para meterse de lleno a la zona de Play In y mantener la esperanza de clasificar, sin embargo la desperdició al no poder derrotar a un conjunto de Juárez que entró al campo con la intención de no perder, más que ir a ganar.

Aparecieron algunas jugadas esporádicas en las áreas rivales, sin embargo nadie atinó a definir en las porterías rivales, al grado de que al final del compromiso aparecieron los abucheos en uno de los estadios más emblemáticos del futbol mexicano.

Con este resultado, Pumas llega a 18 puntos y es décimo en la tabla general, alejándose por una unidad de Mazatlán y Guadalajara que le pelean codo a codo por ese último puesto en la reclasificación del futbol nacional.

Por su parte, los fronterizos están en octavo lugar y también sueñan con clasificar al Play In, llegando así a 23 puntos.