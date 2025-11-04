Entregan Punto de Encuentro Comunitario y anuncian nuevas obras en La Paz

Durante un encuentro ciudadano, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó las nuevas instalaciones del Punto de Encuentro Comunitario en La Paz, en la colonia Villas de Guadalupe.

La obra tuvo una inversión de 8.91 millones de pesos, destinada a fortalecer la participación y el desarrollo social de las familias de la zona.

Acompañado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro, el mandatario reafirmó su compromiso de trabajar para que nadie se quede atrás ni afuera.

Destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite obtener mejores resultados para las comunidades.

Espacio incluyente para fortalecer el tejido social

El Punto de Encuentro Comunitario en La Paz, desarrollado en coordinación con el SEDIF, cuenta con un edificio de 340 metros cuadrados.

Las instalaciones incluyen oficinas multidisciplinarias, salón de usos múltiples, área interactiva para jóvenes, módulos sanitarios, cocina y espacios al aire libre.

Su diseño es accesible e incluyente, pensado para fomentar la convivencia y la integración vecinal.

Anuncian pavimentación en Villas de Guadalupe

Durante la misma jornada, el gobernador anunció el inicio de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en dos circuitos viales.

Las obras abarcan las calles Norte, San Germán, San Ramón Nonato, Santa Rosa de Lima y San Isidro, con una inversión superior a 27 millones de pesos, provenientes del FISE.

Los trabajos incluyen rehabilitación de redes de agua potable, guarniciones, banquetas, alumbrado público, señalamiento vial, mobiliario urbano y jardinería.

La superficie total es de 10 mil 500 metros cuadrados, lo que mejorará la movilidad y la calidad de vida en Villas de Guadalupe.

Compromiso con el bienestar comunitario

El gobernador Castro Cosío se comprometió a continuar con la ampliación de la red de drenaje y la pavimentación de calles en la parte alta de la colonia.

También garantizó la construcción de cuartos firmes con baño para adultos mayores y personas con discapacidad.

“Seguiremos trabajando junto al pueblo paceño, convencidos de que el desarrollo social se construye desde las colonias. Cada obra representa bienestar y esperanza para las familias de Baja California Sur”, expresó.