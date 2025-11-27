Putin insiste: no habrá alto el fuego mientras tropas de Ucrania no se retiren

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró en Kirguistán que no habrá cese al fuego en el conflicto con Ucrania mientras las tropas ucranianas permanezcan en las regiones que Moscú considera propias, especialmente las zonas anexadas en 2022.

Durante su intervención, Putin afirmó que sólo detendrán la ofensiva cuando Ucrania retire sus fuerzas: “Si las tropas de Ucrania abandonan los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates; si no, lo lograremos por la vía militar”, destacó.

En ese marco, respaldó al enviado estadounidense Steve Witkoff, acusado en Washington de favorecer un plan de paz favorable al Kremlin, y rechazó que esas acusaciones afecten su disposición a negociar.

Asimismo, el mandatario ruso estableció que cualquier negociación, e incluso el eventual reconocimiento internacional de las anexiones en Crimea y el Donbás, deberá realizarse con United States Government, no con el gobierno de Ucrania, al que calificó de “ilegítimo”. Con ello, desestimó que exista “un plan de paz” real, y subrayó que el borrador expuesto por Estados Unidos es apenas un conjunto de puntos a discutir.

Lee más: Donald Trump presiona a Ucrania con ultimátum para aceptar su plan de paz

La nueva postura de Putin complica cualquier expectativa de tregua inmediata, mientras sanciona diplomáticamente la idea de negociar directamente con Kiev. Se espera que delegaciones estadounidenses y rusas retomen negociaciones, pero bajo los lineamientos impuestos por el Kremlin.

Con su exigencia Putin parece decidido a prolongar la guerra hasta lograr sus objetivos territoriales, dejando en entredicho cualquier posibilidad de un alto al fuego en el corto plazo.