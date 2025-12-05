Putin rechaza plan de paz: “No existe base seria para negociaciones en Ucrania”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este 27 de noviembre que no hay un plan de paz sobre la mesa que pueda resolver el conflicto en Ucrania. Con sus palabras, cerró la posibilidad de que la reciente propuesta internacional —presentada como vía de alto al fuego— sea considerada como punto de partida serio para negociaciones.

Putin subrayó que aunque recibió documentos que califican de “plan de paz”, estos no cumplen los requisitos que Rusia considera esenciales: seguridad, garantías de soberanía y respeto a sus líneas rojas. A su juicio, la propuesta carece de fundamentos sólidos y no representa una base confiable para un arreglo definitivo.

La postura del mandatario ruso llega en un momento sensible: Occidente y mediadores internacionales impulsan la iniciativa como el camino más viable para frenar la violencia que ya azota a civiles y zonas urbanas. Al descartarla, Rusia envía una señal clara de que está dispuesta a mantener su estrategia actual.

El rechazo también levanta dudas sobre la disposición de Moscú a involucrarse en negociaciones multilaterales. Si una propuesta considerada moderada no obtiene su aval, el escenario sugiere que cualquier intento futuro enfrentará grandes obstáculos.

El discurso de Putin ha generado reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Aliados de Ucrania advierten que este tipo de declaraciones complican seriamente el camino hacia un posible alto al fuego, y ponen en evidencia la distancia entre las posiciones diplomáticas y las demandas de Moscú.

Aunque Rusia afirma haber recibido el plan, insiste en que no constituye una visión confiable para la paz. Mientras tanto, el conflicto sigue, con consecuencias humanitarias cada vez más graves, y la esperanza de un acuerdo estable parece alejarse.

