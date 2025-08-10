Putin y Lula dialogan sobre guerra en Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este sábado una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, para abordar la situación de la guerra en Ucrania y reafirmar la disposición brasileña de colaborar en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto.

La llamada, que duró 40 minutos, se realizó a pocos días de la cumbre que Vladímir Putin sostendrá con el expresidente estadounidense Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska, con el objetivo de discutir un posible acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

De acuerdo con un comunicado de la presidencia de Brasil, Putin compartió información sobre las negociaciones en curso con Estados Unidos y los esfuerzos recientes para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, agradeciendo a Lula su interés y compromiso en el tema.

El mandatario brasileño enfatizó que Brasil siempre ha defendido el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, asegurando que su gobierno está dispuesto a contribuir con lo necesario para alcanzar un entendimiento entre las partes.

Por su parte, el Kremlin destacó que Luiz Inácio Lula da Silva expresó su respaldo a las iniciativas internacionales orientadas a resolver la crisis ucraniana. Asimismo, ambos mandatarios confirmaron su compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales y su cooperación dentro del bloque BRICS.

La reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, cercana a Rusia, se desarrollará en un contexto de tensiones, pues tanto autoridades de Ucrania como de Europa insisten en que Kiev debe participar directamente en cualquier negociación que defina el futuro del territorio en disputa.

En declaraciones previas, Donald Trump mencionó que podría haber algún intercambio de territorios, comentario que fue rechazado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien sostuvo que Ucrania no entregará su tierra “al ocupante”.

