Diputado del PVEM propone castigar penalmente el delito contra la gestión ambiental en BCS

on el objetivo de fortalecer el marco legal en materia ambiental, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso establecer en el Código Penal del Estado el delito contra la gestión ambiental.

La iniciativa contempla una pena de dos a seis años de prisión, además de multas de mil a tres mil días de salario. En caso de que el delito sea cometido por un servidor público, la pena se incrementaría en una mitad, y se establecería una inhabilitación de uno a cuatro años para ocupar cargos públicos.

Durante su intervención en sesión ordinaria, el legislador señaló que la legislación estatal aún no contempla este tipo de delito, el cual implica la manipulación de información para obtener permisos ambientales de forma indebida.

Entre las conductas sancionables se incluyen:

Asentar datos falsos en registros oficiales.

Simular el cumplimiento de obligaciones ambientales.

Actuar como prestador de servicios ambientales y faltar a la verdad.

Estas acciones, explicó, pueden ocasionar daños graves al ambiente y a los recursos naturales, por lo que deben ser tipificadas y sancionadas con severidad.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. Implica reformar la denominación del Título Vigésimo Tercero del Código Penal y adicionar un nuevo artículo 373 BIS.

Finalmente, el diputado Agúndez enfatizó que esta iniciativa busca reducir la incidencia de delitos ambientales y garantizar un mejor futuro para las próximas generaciones, mediante una mayor protección jurídica al medio ambiente.

