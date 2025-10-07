Qué accesorios del iPhone realmente valen la pena

En una reciente publicación de CNN Underscored, un grupo de editores que han probado decenas de productos compartió su selección definitiva de los mejores accesorios para iPhone en 2025. Se destacan opciones que van más allá del simple adorno, enfocándose en funcionalidad: fundas resistentes, cables confiables, cargadores portátiles, soportes magnéticos y otros gadgets que mejoran la experiencia cotidiana con el iPhone.

Uno de los accesorios recomendados es un cable USB-C trenzado de cinco pies de largo, una opción más duradera y versátil que los cables estándar que suele incluir Apple. También se elogia una funda híbrida que combina protección con soporte integrado, ideal para quienes usan el iPhone tanto para trabajo como para entretenimiento.

En cuanto a energía, la guía propone una batería portátil de 10 mil mAh con cable integrado compatible con iPhone recientes, junto con estaciones de carga magnéticas tipo dock que permiten mantener el teléfono cargado sin múltiples cables. Además, se menciona el Belkin UltraCharge Pro 3-in-1, que ofrece carga inalámbrica para dispositivos Apple y ayuda a consolidar el espacio de escritorio para usuarios exigentes.

Lee más: Guía paso a paso para actualizar tu iPhone a iOS 26 sin errores

Aunque el mercado de accesorios para iPhone es vasto, los editores subrayan que no todos los productos valen el precio.