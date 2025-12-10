¿Qué es el halving de Bitcoin?

Mucho se habla del halving de Bitcoin como si se hiciera referencia a un evento mágico capaz de cambiar la vida de las personas de la noche a la mañana. Sin embargo, la realidad es que representa una técnica menos mágica, aunque sí que tiene sus efectos económicos innegables.

Este es un evento programado en el código de la criptomoneda líder y sucede cada cuatro años aproximadamente. Se trata de disminuir, a la mitad, la cantidad de Bitcoin generados. Por supuesto, esto va mucho más allá de solo llevar a cabo esta función, tal como se indica a lo largo de este artículo.

¿Cuál es la mecánica detrás de la reducción de la oferta de Bitcoin?

La mecánica detrás de la reducción de la oferta de Bitcoin tiene mucha relación con los mineros. Primero que nada, estas personas aseguran una red que se encarga de procesar las transacciones. Y todo esto ocurre utilizando como materia prima la electricidad y el poder de cómputo.

Después de llevar a cabo las operaciones de validación para añadir nuevos bloques a la blockchain, los mineros reciben Bitcoin recién creados en cada bloque. Ahora bien, no se trata de una recompensa que sea estable, ya que desde el nacimiento de Bitcoin el valor ha cambiado. Por ejemplo, al principio se daban 50 Bitcoin, después 25, luego fue bajando a 12.5 y así sucesivamente.

Entonces, es en estos momentos cuando técnicamente se ajusta la oferta (y cuando los entusiastas de las criptos revisan el valor del bitcoin en dólares a cada minuto). De esa forma, si la demanda se mantiene igual, pero con la oferta baja, la economía básica sugiere alzas en el valor del activo.

No obstante, las subidas no son automáticas, ya que existen varios factores que son clave para ese proceso, como las emociones humanas. En ese caso, algunas veces el valor del Bitcoin sube antes del evento, pero solo por especulación, mientras que baja cuando está en pleno proceso.

Los datos históricos no mienten

Respecto a la velocidad de subida durante el proceso del halving, los datos históricos no mienten. Por ejemplo, si se hace una regresión al pasado, por ejemplo, en los años 2012, 2016 y 2020, se puede constatar que su valor subió considerablemente. Sin embargo, esto no sucedió de inmediato.

Un aspecto importante que toman en cuenta los mineros e inversionistas en Bitcoin es que el mercado suele tardar varios meses en tomar en cuenta el cambio. Eso ocurre por varios factores, y uno de los principales es que los mineros menos eficientes suelen abandonar el proyecto, porque deja de ser rentable para ellos. Esto genera volatilidad a corto plazo.

Tras ocurrir este período de ajuste es cuando verdaderamente la cripto empieza a aumentar su valor. Y esto permanece durante unos meses después de un mes de reducción a la mitad, algo que se ha estimado en un tiempo de unos siete meses aproximadamente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los datos históricos, a pesar de que no mienten, no aseguran un alza mayor. Esto quiere decir que el mercado actual es diferente al pasado, ya que cada vez hay nuevos inversionistas y esto puede ocasionar diferencias en la dinámica. Incluso, los movimientos de precios pueden ser más lentos que de costumbre.

Impacto directo en los mineros de Bitcoin

Respecto a los mineros de Bitcoin, el halving es como la prueba de fuego, ya que en esa etapa se toma en cuenta su capacidad de supervivencia. Por ejemplo, quienes tienen los equipos más modernos y usan energía más rentable, tienen mayores posibilidades de mantenerse operando.

Es como pensar en una fábrica y visualizar que la producción disminuyó un 50%, pero se mantienen los costos administrativos y de servicios para seguir operando. Siguiendo esta lógica, los mineros que poseen los equipos más pequeños probablemente cerrarán o venderán sus reservas.

Básicamente, se trata de una presión de venta por parte de los mineros. Y, al final, el activo hace un mantenimiento necesario, ya que saca del proceso de validación a aquellos actores que resultan ineficientes, mientras que fortalece la red a largo plazo.

Y, desde el punto de vista de los bloques que quedan sin operar, el sistema permite un ajuste en equilibrio, ya que, si se van algunos mineros, otros pueden encontrar espacio más fácil para operar. Y todo esto ocurre de forma descentralizada, sin que intervenga una entidad central.

Bitcoin y su sistema deflacionario

La razón para que se dé el halving de Bitcoin es lograr que el activo sea deflacionario o con una inflación predecible y decreciente hasta alcanzar valores pequeños. De esa forma, se puede alcanzar el límite de Bitcoin preestablecido por su creador, de una manera lenta, sin que haga falta liberar todas las criptos de una sola vez.

Este sistema lo diferencia del dinero fiduciario, como el euro o dólar, donde los billetes se pueden imprimir en la cantidad que decidan los gobiernos.