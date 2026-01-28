¿Qué es el síndrome del arca de Noé? La UNAM advierte sobre este trastorno de acumulación de animales

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han emitido una alerta este sobre el alarmante incremento de casos del síndrome del arca de Noé.

Este trastorno mental, también conocido como acumulación compulsiva de animales, consiste en la necesidad patológica de recoger y mantener un gran número de mascotas a pesar de la incapacidad física, económica y espacial para brindarles los cuidados mínimos.

La noticia surge ante el reporte de diversos casos en zonas urbanas del país, donde el hacinamiento no solo vulnera el bienestar animal, sino que representa un foco de infección grave para la salud pública y los propios cuidadores.

Para resolver la duda principal, esta patología se diferencia del simple amor por los animales porque el “acumulador” pierde la noción de la realidad.

Según la Facultad de Psicología de la UNAM, el paciente no reconoce que los animales están sufriendo hambre, enfermedades o falta de higiene.

Esta conducta suele ser un síntoma de trastornos subyacentes como el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), depresión severa o principios de demencia senil, y ocurre cuando la persona intenta llenar vacíos emocionales o sentimientos de soledad extrema a través del rescate indiscriminado de seres vivos.

La intervención en estos casos es compleja, ya que no basta con retirar a los animales; si la persona no recibe tratamiento psiquiátrico, el ciclo se repetirá casi de inmediato.

Dependencias como la Secretaría de Salud y la PROFECO han enfatizado que la tenencia responsable es un derecho y una obligación, mientras que organismos como la COFEPRIS advierten sobre los riesgos de zoonosis (enfermedades transmitidas de animales a humanos) que se gestan en estos entornos insalubres, donde las heces y la falta de ventilación pueden causar problemas respiratorios y dermatológicos graves en toda una comunidad.

Impacto en la salud pública y causas del trastorno

Para profundizar en los antecedentes y estadísticas, el síndrome del arca de Noé no es un fenómeno nuevo, pero su visibilidad ha aumentado debido a la fragmentación social.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Guadalajara y la UABCS, la mayoría de los afectados son personas mayores de 65 años que viven solas.

En México, la Secretaría de Salud estima que las denuncias por maltrato animal relacionadas con la acumulación han crecido un 15% en el último año.

Este problema requiere una respuesta coordinada entre las autoridades de Seguridad, servicios de salud mental del IMSS o ISSSTE y organizaciones de protección animal, ya que el impacto ambiental por olores fétidos y plagas afecta a manzanas enteras.

La UNAM resalta que los acumuladores suelen tener una “ceguera” ante la suciedad y el hedor de sus hogares.

A menudo se consideran “salvadores”, cuando en realidad están sometiendo a los animales a una crueldad involuntaria.

Es vital que los familiares y vecinos detecten señales de alerta, como el aislamiento social del individuo o la presencia de ruidos y olores inusuales provenientes de la vivienda.

La detección temprana por parte de médicos de primer contacto en centros de salud puede prevenir tragedias tanto sanitarias como legales, considerando que las leyes de protección animal en estados como la CDMX y Veracruz ya contemplan sanciones severas por este tipo de descuido.

Finalmente, es fundamental que la población comprenda que ayudar a una persona con este síndrome es un acto de salud comunitaria.

LEE MÁS: Logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones con una revolucionaria triple terapia

No se trata solo de “quitarle los perros”, sino de canalizar al paciente a instituciones especializadas en salud mental para tratar la raíz del problema.

Desde Tribuna de México, hacemos un llamado a fortalecer el tejido social y estar atentos a nuestros adultos mayores para evitar que la soledad se convierta en una patología que afecte la vida de seres sintientes y de la sociedad en general.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México