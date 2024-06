¿Qué es WikiLeaks, el medio fundado por Julian Assange?

WikiLeaks es una organización internacional sin fines de lucro, fundada en 2006 por Julian Assange, dedicada a la publicación de documentos clasificados y de difícil acceso.

Su objetivo es proporcionar una plataforma segura para que los informantes filtren información sensible, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y corporaciones.

Desde sus inicios, WikiLeaks ha publicado numerosos documentos que revelan prácticas cuestionables, como los archivos de la guerra de Afganistán, los informes sobre la invasión de Irak y los cables diplomáticos de Estados Unidos.

Julian Assange, de 52 años, fue acusado de espionaje tras la filtración masiva de material clasificado.

Después de una prolongada batalla legal de casi 15 años, alcanzó su libertad mediante un acuerdo de culpabilidad.

Assange aceptó el cargo de violación a la Ley de Espionaje, lo que le permitió salir en libertad, aunque la pena por este delito es de 10 años.

Sin embargo, se espera que sea condenado a cinco años, los mismos que ya pasó en una prisión británica. Informes indican que, tras su liberación, Assange podría irse a Australia.

Assange se enfrentaba a una pena máxima de 170 años de prisión por 17 delitos contra la Ley de Espionaje, relacionados con la filtración de más de 250 mil documentos clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en noviembre de 2010.

Estas publicaciones revelaron graves violaciones a los derechos humanos y libertades civiles, generando indignación mundial.

Recientemente, WikiLeaks celebró la liberación de Assange a través de la plataforma X, destacando su papel en la publicación de historias innovadoras sobre corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos.

En un mensaje, la organización subrayó que Assange pagó severamente por sus principios y el derecho del público a saber.

“La libertad de Julian es nuestra libertad”, concluyó WikiLeaks, reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024