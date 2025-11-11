Ver ballenas en Los Cabos no es lo único que puedes hacer en invierno: lista de actividades y eventos

Durante el invierno, Los Cabos se convierte en uno de los destinos más vibrantes de Baja California Sur, donde el avistamiento de ballenas grises y jorobadas atrae a miles de visitantes cada año.

Sin embargo, la temporada decembrina ofrece mucho más que espectáculos marinos: arte, gastronomía, cultura y aventura se combinan para crear una experiencia inolvidable.

Entre noviembre y abril, se celebra el Art Walk de San José del Cabo, un evento cultural que cada jueves llena las calles del centro histórico con galerías abiertas, música en vivo y cocina local. Este paseo artístico se ha convertido en una tradición tanto para locales como para turistas que buscan disfrutar del ambiente bohemio del destino.

En la misma temporada, se realiza el reconocido festival gastronómico Sabor a Cabo, donde chefs nacionales e internacionales presentan sus mejores platillos frente al Mar de Cortés, acompañados de vinos, coctelería y música en vivo.

Además, las playas como Chileno Bay y Santa María son ideales para practicar snorkel o paddleboard, mientras que el desierto ofrece rutas de ATV, paseos a caballo y senderismo.

Para quienes buscan pasar Navidad o Año Nuevo en Los Cabos, los resorts organizan cenas temáticas, espectáculos y fiestas frente al mar, ideales para celebrar bajo un cielo estrellado y con temperaturas que rondan los 25 °C.

Con su mezcla de lujo, naturaleza y cultura, Los Cabos se posiciona como uno de los mejores destinos para disfrutar el invierno en México, ofreciendo mucho más que sus icónicas ballenas.