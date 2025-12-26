¿Qué hacer en caso de no haber recibido el aguinaldo?

La entrega del Aguinaldo es una obligación anual para las personas empleadoras en México y un derecho irrenunciable de quienes trabajan. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que esta prestación debe pagarse antes del 20 de diciembre, por lo que el último día legal para cumplir con el depósito es el 19. Cuando el pago no se realiza, llega incompleto o fuera de tiempo, existen mecanismos formales para exigirlo.

De acuerdo con la LFT, el Aguinaldo mínimo es equivalente a 15 días de salario. En caso de no haber laborado el año completo, el monto debe pagarse de manera proporcional a los días trabajados. Además, el pago debe realizarse en efectivo y no puede sustituirse por vales u otros beneficios.

Aunque no existe un día obligatorio para depositarlo, el Aguinaldo suele entregarse entre noviembre y diciembre, en algunos casos durante la quincena previa al Buen Fin. Para conocer la fecha exacta, se recomienda consultar al área de Recursos Humanos o directamente con la persona empleadora.

Si después del 20 de diciembre el Aguinaldo no ha sido depositado, la persona trabajadora puede presentar una queja a partir del 21 de diciembre y hasta un año después. En estos casos, la empresa puede ser acreedora a una multa y estará obligada a cumplir con el pago correspondiente.

La Profedet, también conocida como Procuraduría de la defensa del trabajo, brinda asesoría gratuita, orientación legal y representación jurídica para atender irregularidades relacionadas con el Aguinaldo. Este organismo puede intervenir cuando el pago no se realizó, fue incompleto o se entregó fuera del plazo que marca la LFT.

Las personas interesadas pueden acudir a la oficina más cercana de la Procuraduría de la defensa del trabajo, comunicarse a los teléfonos 800 911 7877, 800 717 2942 y 5559 98 2000, extensiones 44740 y 44741, o escribir al correo orientacionprofedet@stps.gob.mx.

