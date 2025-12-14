Toluca vs Tigres: donde y a que hora ver la gran final del Apertura 2025
Este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) se disputará la gran final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL, en el Estadio Nemesio Díez, conocido como La Bombonera.
El partido será transmitido en vivo por:
- Televisión abierta: Azteca 7, de manera gratuita.
- Televisión de paga: TUDN, con cobertura completa y narradores estelares.
- Streaming: VIX+ y la app de Azteca Deportes.
Toluca: llega como líder del torneo con 37 puntos bajo la dirección de Antonio Mohamed y busca el bicampeonato consecutivo, mientras que Tigres UANL con una plantilla experimentada, busca conquistar su noveno título de Liga MX.
En el partido de ida, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio Universitario, por lo que llegan con ventaja mínima a la vuelta.
Escenario de máxima intensidad
El Estadio Nemesio Díez será el epicentro de la definición del campeonato. Se espera un lleno total y un ambiente cargado de pasión, con la afición escarlata buscando impulsar a su equipo hacia la remontada.
- Toluca: consolidarse como el nuevo dominador de la Liga MX con un bicampeonato.
- Tigres: reafirmar su estatus de equipo histórico con un noveno campeonato.
La final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se jugará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Nemesio Díez, y podrás verla en Azteca 7, TUDN y VIX+.
