Domingo 14 de Diciembre, 2025
Deportes

Toluca vs Tigres: donde y a que hora ver la gran final del Apertura 2025

La Bombonera será escenario de un duelo histórico por el título de la Liga MX
Juan Butterfield
14 diciembre, 2025
AFP

Este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) se disputará la gran final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres UANL, en el Estadio Nemesio Díez, conocido como La Bombonera.

El partido será transmitido en vivo por:

  • Televisión abierta: Azteca 7, de manera gratuita.
  • Televisión de paga: TUDN, con cobertura completa y narradores estelares.
  • Streaming: VIX+ y la app de Azteca Deportes.

Toluca: llega como líder del torneo con 37 puntos bajo la dirección de Antonio Mohamed y busca el bicampeonato consecutivo, mientras que Tigres UANL con una plantilla experimentada, busca conquistar su noveno título de Liga MX.

En el partido de ida, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio Universitario, por lo que llegan con ventaja mínima a la vuelta.

Escenario de máxima intensidad

El Estadio Nemesio Díez será el epicentro de la definición del campeonato. Se espera un lleno total y un ambiente cargado de pasión, con la afición escarlata buscando impulsar a su equipo hacia la remontada.

  • Toluca: consolidarse como el nuevo dominador de la Liga MX con un bicampeonato.
  • Tigres: reafirmar su estatus de equipo histórico con un noveno campeonato.

La final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se jugará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Nemesio Díez, y podrás verla en Azteca 7, TUDN y VIX+.

