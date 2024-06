Qué le dijo AMLO a Sheinbaum la noche del 2 de junio

Por primera vez, la virtual presidenta electa narró cómo fue la breve llamada con el presidente López Obrador tras su victoria del 2 de junio. En una reunión privada, con legisladoras y legisladores electos, la morenista contó el momento “eufórico” en que recibió el telefonazo del Primer Mandatario: “Me llama el Presidente, estábamos felices, y lo primero que me dijo el Presidente: ¡logramos el Plan C, logramos el Plan C!”. Ahora, dijo Sheinbaum a los legisladores, por si alguno tenía dudas, que está muy decidida a aprovechar ese Plan C, y a impulsar con todo, la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

¿Ninguna corcholata al gabinete?

En esa misma reunión con los legisladores la virtual presidenta electa dijo que los acuerdos se respetan, y en ese sentido pidió que a la hora de decidir a sus coordinadores de bancadas de los partidos de la Cuarta Transformación en el Senado y la Cámara de Diputados se considere a Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, senadores electos, así como al diputado electo Ricardo Monreal. ¿Será que ninguna de las “corcholatas” que compitieron con ella por la candidatura presidencial es considerado para integrarlo a su gabinete? Esta misma semana se podrá conocer la respuesta.

La iluminación de la torre de control del AIFA

Hace unas semanas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) licitó un servicio para el mantenimiento y conservación del sistema de iluminación para su torre de Control. Nos detallan que solo una empresa presentó una oferta para llevarse este servicio. Sin embargo, al revisar a detalle la empresa se encontró que no cumplía con los requerimientos técnicos solicitados por el aeropuerto, por lo que el pasado viernes, al dar el fallo de este servicio se anunció que este sería declarado “desierto”. Nos afirman que es muy posible que esta licitación se vuelva a lanzar pronto debido a que es de gran importancia darle mantenimiento a la torre de control del aeropuerto, pues sería imperdonable una falla en la iluminación de una de las obras emblemáticas del presidente López Obrador.

La hora de revisar los gastos de campaña

Los partidos políticos están al límite para subsanar los errores y omisiones en sus informes sobre los gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral, el plazo finaliza hoy y, posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización estará encargada de revisar los gastos e ingresos que reportaron los partidos para sus candidaturas, a nivel nacional y local, y en su caso perfilar las sanciones correspondientes, que serán llevadas al pleno del Consejo General a mediados de julio. Nos recuerdan que el rebasar los topes de campaña es una de las causales que podría llevar a la anulación de alguna de las elecciones. ¿Habrá alguna anulación?

AT