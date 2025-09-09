¿Qué otros dispositivos se presentaron en el Apple Event 2025?

Desde el renombrado Apple Park en California, el CEO Tim Cook y su equipo develaron una serie de innovaciones que prometen cambiar radicalmente la interacción con la tecnología. Aunque el tan comentado iPhone 17 estuvo presente, los verdaderos protagonistas fueron otros dispositivos.

Los nuevos AirPods Pro 3 asombraron con su habilidad para traducir conversaciones en tiempo real, un avance notable que rompe barreras lingüísticas. Paralelamente, la gama de Apple Watch exhibió progresos significativos en la monitorización de la salud.

La presentación, titulada “Wows a la vista“, también introdujo el iPhone Air, un dispositivo ultradelgado de solo 5.6 milímetros que redefine la elegancia y la durabilidad.

Estos lanzamientos reflejan la filosofía de Steve Jobs: el diseño va más allá de la estética, se trata de cómo se siente y funciona la tecnología

¿Qué mejoras tienen los nuevos AirPods Pro 3 y Apple Watch?

Los AirPods Pro 3 prometen una experiencia auditiva superior, con sonido espacial mejorado y una cancelación de ruido activa cuatro veces más eficiente que su predecesor. Impulsados por Apple Intelligence, estos audífonos permiten llevar un seguimiento detallado de entrenamientos, medir el ritmo cardíaco y contar los pasos diarios.

En el segmento de los relojes inteligentes, el Apple Watch Series 11 mantiene el diseño clásico, pero se vuelve mucho más resistente a golpes y rayones gracias a su nuevo cristal y componentes de cerámica. Sus avanzadas funciones de salud incluyen la detección temprana de hipertensión y un análisis profundo sobre la calidad del sueño.

El Apple Watch SE3 incorpora un potente chip S10, habilitando gestos como el “Double Tap” para controlar el teléfono con una sola mano. También incluye un sensor de temperatura en la muñeca y un rendimiento optimizado en el seguimiento de signos vitales.

Para los atletas, el Apple Watch Ultra 3 exhibe una pantalla más brillante y una duración de batería sin precedentes de hasta 42 horas, la más larga en un Apple Watch.

¿Cómo revoluciona el rendimiento iPhone Air?

El iPhone Air establece un nuevo estándar, pues incorpora una pantalla más grande, una batería de mayor duración y el chip A19, el CPU más rápido en un smartphone, que también lo convierte en el iPhone más eficiente energéticamente.

En ese sentido, la tecnología eSIM optimiza el espacio y mejora la conectividad global, siendo ideal para viajes.

Además, la gestión inteligente de la batería permite un uso prolongado, y la nueva batería MagSafe extiende su autonomía hasta 40 horas adicionales.