¿Qué partidos de la Euro 2024 se jugarán este miércoles 19 de junio?

Este miércoles, la Eurocopa 2024 continuará con la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Tras una primera fecha que sorprendió con resultados inesperados, las selecciones están listas para luchar nuevamente por puntos cruciales.

Los equipos que lograron victorias iniciales buscarán consolidar su posición, mientras que aquellos que tropezaron en el debut tendrán una nueva oportunidad de redimirse y mantenerse en la contienda.

Resultados del 18 de junio

El martes sólo dos partidos se disputaron, fueron del Grupo F y quedaron así:

• Turquía 3-1 Georgia

• Portugal 2-1 República Checa

¿Qué partidos se jugarán este miércoles 19 de junio?

• Croacia vs Albania (Grupo B) – 7:00 horas / Sky Sports

• Alemania vs Hungría (Grupo A) – 10:00 horas / Sky Sports

• Escocia vs Hungría (Grupo A) – 13:00 horas / Sky Sports