El próximo 8 de febrero, el Super Bowl LX será testigo de un hito histórico: Bad Bunny se convertirá en el primer artista en encabezar el espectáculo de medio tiempo interpretando principalmente en español. Este hecho no es menor en el contexto social actual de Estados Unidos; la participación del puertorriqueño ocurre en medio de una renovada ofensiva antimigración, lo que ha convertido su presentación en un símbolo de orgullo y visibilidad para la comunidad latina.

Expertos señalan que la elección de Benito Antonio Martínez Ocasio por parte de la NFL y Roc Nation es una estrategia clara para captar a una audiencia global que ha hecho del género latino el de mayor crecimiento en la última década. En este escenario, las casas de apuestas no solo miden el éxito comercial, sino el impacto cultural de un artista que ha sabido conectar la política con el perreo.

Del setlist a las “apuestas locas”: El mercado enloquece

El hermetismo que rodea la producción ha generado una ola de especulaciones que ha movido millones de dólares. Según la American Gaming Association (AGA), se espera que el volumen de apuestas crezca un 20% respecto al año anterior, impulsado en gran medida por los mercados secundarios del show musical.

El dilema del inicio: La canción “Tití Me Preguntó” lidera las preferencias con un 94% de probabilidad, seguida de cerca por el éxito “Baile Inolvidable”.

Invitados de lujo: En las pizarras de momios, Cardi B y J Balvin aparecen como los favoritos para acompañar al boricua. Sin embargo, nombres como Jennifer López y Karol G también generan fuertes movimientos de dinero.

Mensajes en el escenario: Una de las apuestas más comentadas en términos de política social es la probabilidad de que Bad Bunny lance un mensaje directo contra las políticas migratorias (ICE) o utilice vestimenta que rompa roles de género, como faldas o vestidos, algo que ya ha hecho historia en su carrera.

El impacto económico y la sombra de la ludopatía

Mientras los aficionados en México y el mundo analizan si el show durará los 13 o 15 minutos previstos, las autoridades financieras advierten sobre el crecimiento desmedido de las apuestas digitales. El Super Bowl se ha consolidado como el evento de mayor riesgo y recompensa para los apostadores, quienes incluso invierten en detalles tan triviales como el color del Gatorade que bañará al entrenador ganador de los Patriots o Seahawks.

Para Bad Bunny, el Super Bowl no representa una ganancia económica directa —pues la NFL no paga a sus artistas principales—, pero la exposición global proyecta un incremento del 400% en sus reproducciones en plataformas digitales, consolidando su poderío en la industria y su papel como el “primo que lo logró” ante los ojos de millones de hispanos.

