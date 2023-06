¡Que se pongan las pilas! Derechohabientes se quejan de ISSSTE Conchalito

La Paz.- ¿Cómo buscar una atención médica de urgencia en un hospital con condiciones ineficientes de salud? El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Conchalito, en el municipio de La Paz, ha sido objeto de críticas en repetidas ocasiones por parte de derechohabientes que buscan un tratamiento de salud digno.

Al respecto, uno de los testigos, quien acudió el pasado lunes para llevar a su esposa en carácter de urgencia, contó sobre las experiencias en torno a dicha institución. A ella la sentaron junto con otras personas, esperando su turno para ser atendida, y sin sistema. Además, expuso la falta de consideración hacia los derechohabientes, pues están en busca de un servicio de calidad:

“Siendo una institución de servicio social, pues es de tercer nivel; porque no hay los servicios que uno requiere, pues. Y aparte, pues hay que hacer fila, si llegas enfermo a una agencia, creo que te tienen que atender inmediatamente. “No, espere ficha, pues no, pues ahí me voy a morir sentado ahí esperando a que me toque el turno”; entonces si son un tipo de deficiencia que tiene el ISSSTE”. -Anónimo