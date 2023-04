Este 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En el marco de esta fecha, el equipo de CPS Noticias realizó un sondeo para descubrir qué tanto leen los paceños. Las respuestas obtenidas fueron variadas, desde quienes solo leen páginas de internet, principalmente noticias, hasta quienes van a todos lados con un libro en su mochila.

De las ocho personas entrevistadas por la redacción, cinco dijeron ser lectores asiduos, mientras que tres admitieron no leer libros, pero sí noticias o artículos de entretenimiento en internet. Respecto a los intereses de los lectores de libros, sobresale el gusto por la narrativa.

“A mí [me gusta leer] de todo, historietas, sobre cultura de los viajes. A mí me gusta mucho viajar; es lo que me gusta leer a mí: la cultura de cada país o ciudad”, comentó Rosa.

“Ahorita estoy leyendo el segundo tomo de otra vez el de J.J. Benítez, El Caballo de Troya, que está muy interesante, pero es que lo agarra uno y no lo quiere uno soltar y pues dale y dale pero ya también por la por la bola de años ya me da sueño”, mencionó Arturo.

“La verdad soy más de ciencia ficción. A veces me gusta mucho lo que es el drama, misterio […] Me gusta más leer en físico. Soy más amantes sentir el libro, el olor; me gusta más […] La verdad yo antes no leía para nada, pero con la pandemia empecé a leer y la verdad sí le agarré un gran cariño a la lectura”, compartió Abigail.

Una de las personas, el señor Alberto, explicó que le gustan los libros pese a tener un bajo nivel de lectura. “Ahorita estaba leyendo un libro de chistes, de Chespirito […] Sí me gusta porque, como le digo, casi no tengo mucha lectura, pero voy aprendiendo y ahí voy echándole ganas“, apuntó.

En cuanto a quienes respondieron no leer libros, pero sí contenido en internet, la explicación que dieron fue la comodidad de este tipo de material y la poca capacidad de concentración.

“Como ahorita ya pasó todo digital ya uno se acomoda más leyendo información en los periódicos digitales, que es más cómodo. La verdad nunca he acostumbrado a leer algún libro”, detalló Guillermo.

“Libros, la verdad, no; noticias sí. Soy de las personas que se distraen muy fácil; entonces los libros no tanto, pero las redes sí, los artículos sí”, puntualizó Bryan.

“No me gusta. Sí, leo, pero muy poco, no mucho […] La verdad nunca; nunca he leído, la verdad; libros, no. Leo en el teléfono noticias y eso, pero así en libros que digamos no, indicó Javier.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 68.5% de las personas mayores de 18 años son lectoras. Esto implica un descenso en los hábitos lectores de los mexicanos, ya que en 2016 el porcentaje de población lectora era de 80.8%.