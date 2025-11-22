Gráficas muestran como quedó el interior de Bodega Aurrera en Puerto Vallarta tras incendio

Restos de fierros retorcidos y productos inutilizables fueron lo único que quedó de Bodega Aurrera luego del incendio que consumió por completo la tienda, según revelaron autoridades al mostrar una serie de gráficas del interior devastado.

El siniestro, registrado en una bodega de Bodega Aurrera ubicada en la delegación de Ixtapa, provocó este viernes una amplia movilización de cuerpos de emergencia de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y el gobierno estatal, debido a la rapidez con la que las llamas se extendieron dentro del inmueble hasta convertirlo en pérdida total.

Las densas columnas de humo pudieron observarse desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó preocupación entre habitantes y trabajadores de la zona. Equipos de bomberos procedieron a evacuar tanto el establecimiento como las bodegas cercanas para evitar mayores riesgos.

Los rescatistas centraron esfuerzos en impedir que el fuego alcanzara una gasolinera ubicada a pocos metros, realizando maniobras preventivas que, de acuerdo con las autoridades, evitaron una situación de gravedad en la zona.

Primeros reportes indicaron que no hubo personas lesionadas y detallaron que la evacuación de la colonia Costa Coral se efectuó sin contratiempos, con el fin de reducir la exposición al humo generado por el incendio.

Los equipos de emergencia permanecieron en Bodega Aurrera, donde instalaron un centro operativo para coordinar el control del siniestro y elaborar un censo de posibles afectados. Aunque el siniestro fue controlado desde el viernes por la tarde, para la mañana del sábado aún se trabajaba en sofocar las últimas llamas.