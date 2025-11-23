Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
HomeDineroPROFECO revela las tiendas con más quejas durante El Buen Fin 2025
Dinero

PROFECO revela las tiendas con más quejas durante El Buen Fin 2025

Conoce qué tiendas tuvieron más reportes y cuáles fueron los principales motivos de inconformidad
Brenda Ireri Yáñez
23 noviembre, 2025
0
23
Quejas Buen Fin 2025

Facebook Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó cuales fueron los establecimientos que recibieron más quejas durante  El Buen Fin 2025 .

Las tiendas con más reportes

Entre los proveedores con mayor número de quejas destacan Walmart, Soriana, Sam’s Club, Coppel, Liverpool y Elektra, así como varias cadenas de autoservicio y tiendas de moda.

Principales motivos de queja

PROFECO detalló que las inconformidades de El Buen Fin se concentraron en cinco problemas recurrentes:

  • Precios que no se respetaron.

  • Promociones incumplidas.

  • Negativa a entregar el producto.

  • Ofertas distintas a las anunciadas.

  • Problemas para cambiar mercancía.

La Profeco informó que recibió 311 quejas de personas consumidoras en todo el país. De ellas, el 92.9% se resolvió de inmediato, gracias al operativo de conciliación colocado en tiendas físicas y plataformas digitales.

Estados con más inconformidades

Las entidades donde se registró el mayor número de reportes fueron:

  • Ciudad de México,

  • Estado de México,

  • Tamaulipas,

  • Coahuila,

  • Michoacán,

  • Veracruz.

Recuperación económica

Como parte del operativo, PROFECO recuperó casi dos millones de pesos a favor de personas consumidoras afectadas por incumplimientos comerciales.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEl Buen FinProfeco
Articulo anterior

Volcadura en el Corredor Turístico de Los Cabos deja una persona con ...

Siguiente articulo

Clausuran en Monterrey un crematorio clandestino oculto como panadería