PROFECO revela las tiendas con más quejas durante El Buen Fin 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó cuales fueron los establecimientos que recibieron más quejas durante El Buen Fin 2025 .

Las tiendas con más reportes

Entre los proveedores con mayor número de quejas destacan Walmart, Soriana, Sam’s Club, Coppel, Liverpool y Elektra, así como varias cadenas de autoservicio y tiendas de moda.

Principales motivos de queja

PROFECO detalló que las inconformidades de El Buen Fin se concentraron en cinco problemas recurrentes:

Precios que no se respetaron .

Promociones incumplidas .

Negativa a entregar el producto.

Ofertas distintas a las anunciadas.

Problemas para cambiar mercancía.

La Profeco informó que recibió 311 quejas de personas consumidoras en todo el país. De ellas, el 92.9% se resolvió de inmediato, gracias al operativo de conciliación colocado en tiendas físicas y plataformas digitales.

Estados con más inconformidades

Las entidades donde se registró el mayor número de reportes fueron:

Ciudad de México ,

Estado de México ,

Tamaulipas ,

Coahuila ,

Michoacán ,

Veracruz.

Recuperación económica

Como parte del operativo, PROFECO recuperó casi dos millones de pesos a favor de personas consumidoras afectadas por incumplimientos comerciales.