Queman árbol de navidad en Jonacatepec, Morelos, en protesta por atropellamiento de un niño y un adulto

La comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco, en el municipio de Jonacatepec, Morelos, prendió fuego al árbol de navidad instalado en la plaza pública, como una forma de protesta colectiva tras el presunto atropellamiento de un niño y un adulto por parte de una patrulla municipal.

El incidente ocurrió cuando la patrulla embistió a los peatones, un menor de 8 años y un adulto, y luego huyó sin prestar auxilio. Los vecinos denunciaron que los uniformados no se detuvieron, ni brindaron atención.

De acuerdo con los testigos y vecinos de la zona, los infractores no han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes a la fecha.

La quema del árbol de navidad, junto con la fachada del palacio municipal y otros elementos decorativos, se sumó a la toma del ayuntamiento por parte de unas 200 personas, como medida de presión frente a la supuesta negligencia de las autoridades municipales ante la tragedia.

Como parte de la protesta, los inconformes bloquearon la carretera que comunica con la cabecera municipal y prendieron fuego en una cabaña ubicada en un parque ecoturístico local, advirtiendo que mantendrían su protesta hasta obtener justicia y respuestas claras sobre los responsables del atropellamiento.

Los manifestantes señalaron al alcalde Israel Andrade Zavala de encubrir al policía presuntamente responsable y de no atender oportunamente la emergencia. El edil afirmó que al momento estaba fuera del municipio, pero que envió 20 mil pesos a la madre del menor para apoyar con gastos médicos.

También aseguró haber pedido al elemento involucrado que se presentara ante las autoridades, aunque no han logrado contactarlo.

Hasta ahora, ni el gobierno municipal, ni las autoridades estatales han emitido un pronunciamiento oficial respecto a la situación jurídica de los policías involucrados, ni han detallado los daños causados por la manifestación.

El árbol de navidad permanece quemado en la plaza pública, como muestra de la solicitud de justicia.