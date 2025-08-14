Queman cargamento de drogas equivalente a casi 3 toneladas en BCS

Casi tres toneladas de drogas fueron incineradas en Baja California Sur durante un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales. Estas acciones derivan de más de mil 600 investigaciones por delitos contra la salud.

Sustancias destruidas

En el evento participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno. Marihuana, cocaína, metanfetamina y otras sustancias fueron destruidas bajo estrictas medidas de seguridad. Autoridades destacaron que la incautación y quema de estos narcóticos es fruto del trabajo coordinado para sacarlos de circulación.

Carlos Saúl Manríquez Lizardi, agente del Ministerio Público de la Federación y enlace con la Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final, subrayó la importancia de estas acciones en la protección del tejido social.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío resaltó que mantener la cooperación institucional es clave en el combate al narcotráfico.

“Es un mensaje muy claro de lo que significa el trabajo que realizan las y los compañeros de las diferentes instituciones. Hoy se unen la Procuraduría del Estado y la Fiscalía, lo que a diario hacemos: unir voluntades y esfuerzos”, señaló.

Resultados de la FGR y la PGJE

La FGR incineró 2.9 toneladas de marihuana, 1.5 kilos de metanfetamina y cantidades menores de cocaína, clonazepam, fentermina, MDA y THC, vinculadas a 50 carpetas de investigación.

La PGJE destruyó 80 kilos de marihuana, 849 gramos de cocaína y 6.7 kilos de metanfetamina, procedentes de más de 1,600 expedientes.

Demostración canina y análisis químico

Durante la jornada, un binomio canino mostró cómo detecta narcóticos. También se realizó una práctica de análisis químico para identificar drogas por sus componentes.

La incineración se llevó a cabo en un área controlada, bajo resguardo policial, con la presencia de autoridades estatales y federales.

