Querétaro alista multas millonarias tras concierto de Edén Muñoz por interpretar corrido no autorizado
El municipio de Querétaro impondrá sanciones económicas y administrativas a la empresa promotora y al artista Edén Muñoz por interpretar un corrido que no estaba incluido en el cartel oficial durante su presentación el pasado 25 de octubre.
Las autoridades municipales de Querétaro han anunciado que aplicarán sanciones —que podrían alcanzar hasta 1 140 000 pesos— al cantante Edén Muñoz o bien a la empresa responsable de su concierto el pasado 25 de octubre, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.
El edil Felifer Macías Olvera justificó la medida al señalar que, aunque la lista de canciones del show había sido entregada previamente, se introdujo un corrido que no figuraba en el playlist autorizado, incumpliendo con lo dispuesto por el reglamento municipal para espectáculos.
El reglamento en cuestión establece que no se permite que artistas interpreten temas que puedan considerarse alusivos a la apología del delito, y el funcionario insistió en que “habrá sanciones, habrá multas y valoraremos si se vuelve a presentar”.
Aunque en redes el artista recibió felicitaciones por la calidad del espectáculo, la autoridad local destacó que “la empresa responsable de llevarlo al estado” tenía conocimiento del contenido propuesto y, aun así, se registró la modificación no autorizada.
Esta decisión se da en un contexto en que la regulación de espectáculos cobra mayor relevancia ante el crecimiento de presentaciones masivas en la entidad, y las autoridades recalcan la importancia de que los promotores cumplan con los requisitos y permisos correspondientes.
