En Querétaro cae en 24 horas el 25% de lluvia anual; buscan a estudiante arrastrado por el agua

En Querétaro la lluvia no da tregua y en 24 horas se registran precipitaciones equivalentes al 25% de lo que llueve en todo un año, ha informado el gobernador del estado, Muricio Kuri.

Este fenómeno, catalogado como uno de los peores en la historia reciente de Querétaro, ha dejado a su paso dos personas fallecidas y una persona desaparecida, quien actualmente es buscado por las autoridades municipales y estatales.

El joven estudiante que se estima fue arrastrado por la corriente está identificado como Matías Gómez Rodríguez, de 19 años de edad, tiene el caballo castaño, lacio, cara redonda, ojos café claros-verdosos, pesa aproximadamente 70 kilogramos, mide 1.75 metros y usaba camisa manga larga blanca, pantalón negro de mezclilla y calzado negro con blanco. Fue visto por última vez en la avenida 5 de febrero, en la colonia San José de la Montaña.

Hasta el momento se contabilizan mil 200 viviendas dañadas y las principales afectaciones se registraron en colonias como Tecnoenas, Tuyaca, Carrillo Puerto, Epigmenio González, Félix Osores, Villas de Santiago, Peñuelas, Menchaca, San Pedrito Peñuelas I y San José el Alto. También se reportaron severas inundaciones en la avenida Candiles del municipio de Corregidora y en Juriquilla.

Desde la noche de los eventos, el Gobierno del Estado, los municipios y el Ejército Mexicano se movilizaron para atender la emergencia. Más de mil servidores públicos, incluyendo personal estatal, municipal y del ejército mexicano, se desplegaron para auxiliar a la ciudadanía. Además, se han activado seis albergues estatales y municipales con capacidad para más de 700 personas y se han brindado alimentos más de 4,500 personas de las zonas afectadas.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que ha estado en coordinación constante, contactando a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Infraestructura del país y se emitirá la declaratoria de emergencia para activar los protocolos de los tres niveles de gobierno y ha solicitado la activación de fondos federales para apoyar a las familias afectadas.

Finalmente, Mauricio Kuri envió sus condolencias a las familias de las dos personas fallecidas a causa de las intensas lluvias que se han registrado en Querétaro y ha convocado a la solidaridad, serenidad y unidad, solicitando el respaldo del sector privado, organizaciones sociales y no gubernamentales para superar este difícil momento.

Hoy domingo lloverá más en Querétaro

Las autoridades, incluyendo la Coordinación de Protección Civil del Estado, han emitido una alerta de lluvias para las próximas horas, señalando que seguirá lloviendo en la ciudad y los municipios.

Hoy se espera “cielo nublado” y se pronostican “tormentas por la tarde-noche en zonas metropolitanas, sur y oriente del Centro del Estado”, ha informado hoy la Coordinación Estatal de Protección civil.

Se reitera a la población la importancia de:

Estar muy alerta y atentos a los canales oficiales para recibir información.

para recibir información. Evitar cruzar cauces de agua, corrientes, vialidades encharcadas o drenes , ya que son muy peligrosos.

, ya que son muy peligrosos. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, llamar de inmediato al 911 o al número especial 442 101 5205, opción uno.