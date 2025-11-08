Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 8 de Noviembre, 2025
Deportes

Juárez pierde ante Querétaro y Guadalajara clasifica a cuartos de final del Apertura mexicano

Los Gallos Blancos del Querétaro y las Chivas del Guadalajara han logrado avanzar dentro del torneo de Apertura 2025 del fútbol mexicano; aquí te contamos todos los detalles de los cuartos de final
AGENCIA AFP
8 noviembre, 2025
Gallos del Querétaro, Chivas del Guadalajara

El Querétaro venció 2-1 al Juárez este viernes en el partido que puso en marcha la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, con lo que se consumó la clasificación directa del Guadalajara a los cuartos de final.

Los Bravos de Juárez (8°) se quedaron con 23 puntos y aun con la derrota confirmaron su presencia en el “play in” (repechaje).

Los Gallos Blancos del Querétaro (10°) llegaron a 20 puntos y quedaron momentáneamente dentro de la repesca, en espera de lo que pase en el resto de la jornada con Pumas (11°, 18 puntos) y Santos (12°, 17 puntos).

Alí Ávila adelantó 1-0 al Querétaro con un remate dentro del área chica (12′). Los Gallos aumentaron su ventaja a 2-0 con un gol del colombiano Moisés Mosquera en propia puerta (22′).

Los Bravos se acercaron 2-1 con un remate de cabeza del colombiano Diego Valoyes (57′).Con la derrota del equipo juarense, las Chivas del Guadalajara (6°), que tienen 26 unidades, obtuvieron el sexto y último pase a cuartos de final.Las Chivas del director técnico argentino Gabriel Milito jugarán su partido de esta fecha el sábado ante Monterrey.
En el estadio Caliente, los Zorros del Atlas (14°) quedaron eliminados al perder 2-0 en su visita a los Xoloitzcuintles del Tijuana (7°).

El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu llegó a 24 puntos. El Atlas dirigido por el argentino Diego Cocca se quedó con 17 unidades.

“Nos puede tocar ir a jugar a la altura contra un rival importante, en contrapartida nos puede tocar jugar en casa con esa dinámica futbolística que hemos generado con la velocidad de la cancha que ayuda a potenciar las características individuales y colectivas que tiene Tijuana”, dijo Sebastián Abreu de cara a la postemporada.

Jesús Gómez (65′) y el español Unai Bilbao (73′), ambos con cabezazos, anotaron los goles para la victoria del Tijuana.

En el estadio El Encanto, el Necaxa (13°) del entrenador argentino Fernando Gago le arrancó el empate 1-1 al Mazatlán (16°) dirigido por el uruguayo Robert Dante Siboldi. Ambos equipos llegaron a este partido ya eliminados.

El brasileño Fabio Gomes, de penal (45+6′), anotó el gol de los Cañoneros del Mazatlán que terminaron con 14 puntos.

Ricardo Monreal, con un toque a bocajarro (90+4′), igualó por los Rayos del Necaxa que cerraron su participación en el torneo con 17 unidades.

