Juárez pierde ante Querétaro y Guadalajara clasifica a cuartos de final del Apertura mexicano
El Querétaro venció 2-1 al Juárez este viernes en el partido que puso en marcha la decimoséptima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, con lo que se consumó la clasificación directa del Guadalajara a los cuartos de final.
Los Bravos de Juárez (8°) se quedaron con 23 puntos y aun con la derrota confirmaron su presencia en el “play in” (repechaje).
Los Gallos Blancos del Querétaro (10°) llegaron a 20 puntos y quedaron momentáneamente dentro de la repesca, en espera de lo que pase en el resto de la jornada con Pumas (11°, 18 puntos) y Santos (12°, 17 puntos).
Alí Ávila adelantó 1-0 al Querétaro con un remate dentro del área chica (12′). Los Gallos aumentaron su ventaja a 2-0 con un gol del colombiano Moisés Mosquera en propia puerta (22′).
En el estadio Caliente, los Zorros del Atlas (14°) quedaron eliminados al perder 2-0 en su visita a los Xoloitzcuintles del Tijuana (7°).
El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu llegó a 24 puntos. El Atlas dirigido por el argentino Diego Cocca se quedó con 17 unidades.
“Nos puede tocar ir a jugar a la altura contra un rival importante, en contrapartida nos puede tocar jugar en casa con esa dinámica futbolística que hemos generado con la velocidad de la cancha que ayuda a potenciar las características individuales y colectivas que tiene Tijuana”, dijo Sebastián Abreu de cara a la postemporada.
Jesús Gómez (65′) y el español Unai Bilbao (73′), ambos con cabezazos, anotaron los goles para la victoria del Tijuana.
En el estadio El Encanto, el Necaxa (13°) del entrenador argentino Fernando Gago le arrancó el empate 1-1 al Mazatlán (16°) dirigido por el uruguayo Robert Dante Siboldi. Ambos equipos llegaron a este partido ya eliminados.
El brasileño Fabio Gomes, de penal (45+6′), anotó el gol de los Cañoneros del Mazatlán que terminaron con 14 puntos.
Ricardo Monreal, con un toque a bocajarro (90+4′), igualó por los Rayos del Necaxa que cerraron su participación en el torneo con 17 unidades.
