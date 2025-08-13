¿Quién controla Mítikah, la plaza investigada tras el desplome de su elevador?

La plaza comercial Mítikah, uno de los centros de usos mixtos más grandes de la Ciudad de México, se encuentra bajo un intenso escrutinio.

Tras el desplome de uno de sus elevadores el martes 12 de agosto, que dejó a un hombre de 47 años y una mujer de 60 con heridas en la cabeza y cervicales.

Pero más allá del incidente que llevó al cierre temporal de la plaza este 13 de agosto, una pregunta resuena con fuerza: ¿quién ostenta la propiedad de este coloso urbano?

La respuesta apunta directamente a Fibra Uno (FUNO), un prominente fideicomiso de inversión en bienes raíces, reconocido como el propietario del proyecto Mítikah.

Los El Mann Arazi: El poder familiar que dirige FUNO

Detrás de la vastedad de Fibra Uno se encuentran los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, una influyente familia de origen judío mexicano con una profunda trayectoria en el sector inmobiliario.

André El Mann Arazi ejerce como director general de FUNO, con más de 45 años de experiencia en la operación inmobiliaria, mientras que Moisés El Mann Arazi ocupa la presidencia de la firma.

Por su parte, Max El Mann Arazi integra el comité técnico de FUNO y supervisa la administración del fideicomiso.

Fibra Uno: La estrategia detrás del “proyecto más icónico”

Fibra Uno (FUNO) construyó su dominio sobre los terrenos de Mítikah a través de una estrategia de adquisiciones clave. El ciclo de creación del megaproyecto comenzó en 2013 con la compra del portafolio ‘Colorado’, conocido anteriormente como Centro Bancomer.

Dos años más tarde, en 2015, FUNO sumó a su cartera el portafolio ‘Búfalo’. Estas adquisiciones consolidaron los terrenos que hoy conforman la totalidad de Mítikah.