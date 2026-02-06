Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 5 de Febrero, 2026
Seguridad

¿Quién es Diego N?, alcalde de Tequila detenido hoy en Jalisco

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue capturado por fuerzas federales al ser vinculado con esquemas de extorsión
5 febrero, 2026
Jalisco: ¿quién es Diego N?, alcalde de Tequila detenido

Esta mañana, fuerzas federales capturaron en Jalisco a Diego N, quien se desempeña como presidente municipal de Tequila, durante la ejecución de la operación Enjambre. El alcalde es investigado por su presunta responsabilidad en delitos de extorsión y colusión con el crimen organizado, desmantelando así una red que operaba desde el ayuntamiento. La detención se efectuó tras cinco cateos coordinados en los municipios de Tequila y Tlajomulco de Zúñiga.

¿Quién es Diego N? Es el actual presidente municipal de Tequila, emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el periodo que culmina en 2027. Aunque mantenía un perfil discreto en Jalisco, el funcionario utilizaba su cercanía política con figuras nacionales, como una fotografía junto a Claudia Sheinbaum Pardo, para legitimar su gestión ante la ciudadanía.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que la captura de Diego N responde a un despliegue para combatir la corrupción en gobiernos locales de Jalisco. Según las investigaciones, el edil encabezaba cobros ilegales a empresas cerveceras y tequileras, desviando recursos públicos para beneficiar a una estructura criminal que opera en la región.

Previo a su detención en la operación Enjambre, el alcalde ya acumulaba diversas polémicas y denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Entre los señalamientos destaca el cierre arbitrario del Museo Nacional del Tequila y una comparecencia previa ante la Fiscalía General del Estado tras un evento musical donde se proyectaron imágenes de un líder criminal, lo que encendió las alarmas sobre sus posibles vínculos delictivos.

Junto a Diego N, fueron aprehendidos tres colaboradores clave: el director de Seguridad Pública, el de Catastro y el de Obras Públicas. Todos son señalados por participar en el entramado criminal que sometía a los sectores productivos de Jalisco. El alcalde ahora deberá responder ante la justicia por traicionar los principios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

