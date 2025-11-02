Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que enfrentó al crimen con mano dura
Carlos Manzo Rodríguez, originario de Uruapan, fue elegido alcalde en 2024 como candidato independiente tras separarse de Morena.Rompió con los partidos tradicionales y defendió un estilo de gobierno directo.
Desde el inicio, denunció la presencia del crimen organizado y exigió más apoyo federal y estatal. Implementó patrullajes, aumentó la vigilancia y promovió operativos locales. Su discurso lo convirtió en un político popular y polémico. Muchos lo comparaban con Nayib Bukele por su discurso de seguridad y firmeza.
Un legado desafiante
Manzo intentó recuperar la autoridad municipal frente al poder de los grupos criminales. Su gestión combinó mano dura y cercanía con la población, aunque enfrentó amenazas y conflictos con cuerpos policiacos.
Su muerte dejó un vacío político y simbólico en Michoacán. Sus seguidores lo describen como un líder valiente, directo y dispuesto a confrontar la violencia que azota a su municipio.
El ataque y sus consecuencias
El 1 de noviembre de 2025, hombres armados atacaron a Carlos Manzo durante un evento público en Uruapan. Las autoridades detuvieron a dos presuntos agresores y mataron a uno más durante la persecución.
El crimen provocó indignación nacional y reabrió el debate sobre la violencia política en México.
Funcionarios locales y federales condenaron el hecho y exigieron justicia. El asesinato mostró los riesgos que enfrentan los alcaldes en regiones dominadas por el crimen.
