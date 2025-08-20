¿Quién era Ernesto Barajas?, asesinado esta tarde en Guadalajara

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, perdió la vida en un ataque armado ocurrido en una pensión de automóviles en el municipio de Zapopan, Jalisco. En el hecho se reportaron dos muertos, entre ellos el cantante, y una persona más resultó lesionada. De acuerdo con las primeras versiones, los agresores utilizaron un arma de fuego para perpetrar la agresión.

Las autoridades locales confirmaron que el ataque se registró la tarde del martes, cuando un comando abrió fuego contra un grupo de personas. En el lugar quedó sin vida Ernesto Barajas, mientras que otra víctima murió en el sitio y una mujer fue trasladada a un hospital tras resultar herida por los disparos.

Nacido en septiembre de 1986 en Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas mostró desde joven una fuerte inclinación por la música. A los 18 años fundó Enigma Norteño, agrupación que lo consolidó como una figura influyente del regional mexicano. Su voz y estilo dieron vida a temas como “Mayito Gordo”, “Los lujos del R” y “El Ondeado”, los cuales ganaron reconocimiento en México y Estados Unidos.

El camino del cantante no estuvo exento de polémicas. En 2023 fue amenazado mediante una narcomanta antes de presentarse en Baja California, lo que generó especulaciones sobre supuestos vínculos del género con organizaciones criminales. A pesar de ello, el músico continuó su carrera y fortaleció su presencia en plataformas digitales.

Además de su faceta como vocalista, Ernesto Barajas incursionó en YouTube con el podcast Puntos de Vista, donde entrevistó a exponentes del regional mexicano. Su canal alcanzó 300 mil suscriptores, con videos que superaban las 10 mil reproducciones. Esta faceta mostró su interés por diversificar su carrera más allá de los escenarios.

Meses antes de su asesinato, el intérprete reveló que había sido diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular paroxística. La noticia preocupó a sus seguidores, aunque el cantante continuó trabajando en nuevos proyectos musicales y colaboraciones.

Su última publicación en Instagram fue apenas cinco días antes del crimen, cuando promocionó el sencillo “Hello Kitty” junto a Edgardo Nuñez. En los comentarios de ese video, sus fanáticos y colegas han dejado mensajes de duelo, lamentando la violencia que terminó con su vida.