¿Quién es Edmundo González, quien sustituiría a Maduro como presidente ‘legítimo’ de Venezuela?

Tras la captura de Nicolás Maduro en internet ya abundan preguntas sobre ¿Cuál es la situación actual y quién será el próximo presidente de Venezuela? Es ahí donde actualmente figura el nombre de Edmundo González Urrutia.

Estas incógnitas surgen luego de que el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante las primeras horas de este 3 de enero del 2026 para llevarlo ante una corte en Nueva York.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya habló hoy sobre el futuro de Venezuela, señalando que se harán cargo de ese país hasta que se logre una transición pacífica hacia el nuevo gobierno, en donde Edmundo González Urrutia tendría el papel más importante al ser, por fin, declarado oficialmente presidente de Venezuela.

Tras las elecciones presidenciables realizadas el domingo 28 de julio del 2024, Edmundo González Urrutia y su equipo lograron presentar pruebas de su triunfo electoral al ser beneficiados con cerca del 70% de los votos de los venezolanos.

No obstante, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los diversos poderes de ese país, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (afines al Chavismo) le negaron el triunfo a Edmundo González y ordenaron su captura.

En contraparte, el CNE dijo que Nicolás Maduro había ganado las elecciones al lograr un 51% de los votos emitidos, aunque nunca presentaron pruebas de ello y dijeron que su sistema había sido hackeado. Pese a ello, entregaron a Maduro el acta oficial como presidente de Venezuela, la cual le permitió continuar en el poder, tal cual lo hizo hasta las últimas horas de este 2 de enero del 2026.

Este sábado 3 de enero, la líder política y premio Nobel de la Paz 2025, Corina Machado, emitió un post en Twitter donde celebró que Nicolás Maduro ya “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”.

Asimismo, Corina Machado celebró que por fin Venezuela no estará bajo el yugo de la dictadura heredada por Hugo Chávez y que fue secundada por Nicolás Maduro durante casi 13 años.

“Esta es la hora de los ciudadanos… Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, posteó Corina Machado.

Edmundo González Urrutia también ha hecho presencia en redes sociales, en donde ya se declaró listo para asumir la presidencia de Venezuela.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, escribió en Twitter.

¿Quién es Edmundo González Urrutia, presidente ‘legítimo’ de Venezuela?

Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera, analista internacional y político venezolano nacido el 29 de agosto de 1949 en La Victoria, estado Aragua, Venezuela.

Actualmente, Edmundo González tiene 76 años de edad y es considerado por gran parte de la oposición venezolana y varios gobiernos internacionales como el “presidente electo legítimo” de Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

González Urrutia se graduó en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en la American University de Washington D.C. Desarrolló una larga carrera en el servicio exterior venezolano, entre los que destacan: embajador en Argelia (1991-1993) y en Argentina (1998-2002).

Tras retirarse del servicio diplomático, se involucró en la oposición democrática. Fue representante internacional de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) entre 2013 y 2015, y posteriormente presidente de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

En 2024, surgió como candidato unitario de la oposición después de que María Corina Machado (ganadora de las primarias opositoras) fuera inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro, y su suplente Corina Yoris enfrentara obstáculos para inscribirse.

Finalmente, Edmundo González Urrutia, inicialmente un candidato provisional a la presidencia de Venezuela, se convirtió en el principal contendiente de Nicolás Maduro y estaría próximo a asumir la presidencia de Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y la dictadura Chavista.

