Jueves 20 de Noviembre, 2025
¿Quien es Fátima Bosch?, ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch logró la corona de Miss Universo 2025 y consolidó su trayectoria desde el municipio de Teapa, Tabasco
Adolfo Torres
20 noviembre, 2025
Fátima Boscho, ¿Quien es la ganadora de Miss Universo 2025?

Foto AFP

Fátima Bosch Fernández, originaria de Teapa, Tabasco, es una modelo de 25 años que se convirtió en la cuarta representante de México en obtener el título de Miss Universo 2025, consolidándose como una de las figuras jóvenes más destacadas en la moda y los certámenes de belleza. La pregunta “¿Quién es Fátima Bosch?” ha cobrado relevancia tras su reciente ascenso internacional.

Desde su infancia enfrentó desafíos académicos, ya que es una persona neurodivergente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia e hiperactividad, condiciones que trabaja diariamente y que, de acuerdo con su equipo cercano, moldearon su disciplina y resiliencia.

Su formación comenzó en el Colegio Arjí de Villahermosa, Tabasco, y continuó con la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos. Su apellido, de origen catalán, significa “bosque”.

Su camino rumbo al certamen internacional se consolidó el 13 de septiembre de 2025, cuando ganó la segunda edición de Miss Universe Mexico en Zapopan, Jalisco, convirtiéndose en la primera tabasqueña en representar a México en la competencia global.

La edición de Miss Universo 2025 reunió a participantes de diversos países, entre quienes Fátima Bosch destacó por su preparación y presencia escénica. Su victoria otorgó a México la cuarta corona de su historia y elevó su perfil como modelo, diseñadora y figura pública.

