Miércoles 14 de Enero, 2026
¿Quién es Luis Carlos Origel, el nuevo amor de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta?

Tras meses de especulaciones, la conductora Andrea Legarreta parece confirmar su romance con Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Pepillo Origel
14 enero, 2026
nuevo novio de Andrea Legarreta

La famosa conductora del programa “Hoy”, Andrea Legarreta, ha acaparado las miradas este miércoles 14 de enero de 2026 tras dejarse ver más cercana que nunca a Luis Carlos Origel.

Durante la emisión del matutino de Televisa, la química entre ambos fue evidente, lo que desató una ola de comentarios entre sus compañeros de producción y seguidores en redes sociales, quienes aseguran que la actriz finalmente ha decidido darle una nueva oportunidad al amor tras su separación de Erik Rubín.

Luis Carlos Origel es un reconocido entrenador fitness, influencer y creador de contenido que ha ganado popularidad por sus rutinas de ejercicio y su estilo de vida saludable. Además de su faceta como deportista, es conocido en el medio artístico por ser sobrino del famoso periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel.

Su relación con Andrea Legarreta no es nueva, ya que mantienen una amistad de más de una década, la cual parece haber evolucionado a un plano sentimental recientemente.

El rumor del noviazgo tomó fuerza luego de que Andrea Legarreta compartiera un emotivo mensaje en sus historias de Instagram con la frase “mereces un amor”, etiquetando directamente al coach.

Durante una dinámica en el foro de “Hoy”, conductores como Galilea Montijo y Tania Rincón bromearon sobre la felicidad de su compañera, lanzando frases como “ella ya ganó”, mientras la pareja se tomaba de la mano frente a las cámaras, confirmando de manera no oficial su vínculo.

¿Quién es Luis Carlos Origel, nuevo novio de Andrea Legarreta?

Antes de convertirse en una figura destacada del mundo fitness, Luis Carlos Origel intentó consolidarse como futbolista profesional, disciplina que le otorgó la base para su actual carrera como coach personal.

nuevo novio de Andrea Legarreta (1)

Es egresado de la UNAM y ha colaborado en diversos segmentos de salud para N+ y TelevisaUnivision. Cabe destacar que Luis Carlos también trabajó estrechamente con Erik Rubín en los gimnasios Comando Studio, lo que demuestra que forma parte del círculo cercano de la familia desde hace años.

