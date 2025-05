Quién es Robert Francis, el nuevo Papa León XIV, nacido en EU, pero naturalizado peruano

Este 8 de mayo, la Iglesia Católica hizo historia al elegir a Robert Francis Prevost, de 69 años, como el nuevo Papa, quien ha adoptado el nombre de León XIV. Se convierte así en el primer estadounidense en asumir el pontificado.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención durante su primer discurso como Pontífice fue que lo pronunció en español. Aunque nació en Estados Unidos, está naturalizado como peruano tras haber vivido más de dos décadas en ese país.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, Robert Francis creció en una familia católica de raíces obreras. Su madre, Mildred Martínez, de ascendencia española, y su padre, de origen franco-italiano, inculcaron en él valores de fe y servicio.

Prevost obtuvo una licenciatura en Matemáticas por la Universidad de Villanova en 1977. Posteriormente, cursó una Maestría en Divinidad en la Catholic Theological Union de Chicago.

En Roma, completó su formación con un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum).

Impulsado por su vocación misionera, Prevost se unió a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982. En 1985, fue enviado a Perú, donde desempeñó roles como párroco, docente y administrador en la ciudad de Trujillo.

Su compromiso con la comunidad peruana lo llevó a obtener la nacionalidad peruana en 2015, aunque un año antes, en 2014, fue nombrado administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, posteriormente, obispo de esa localidad.

Prevost fue elegido dos veces como prior general de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó entre 2001 y 2013. En 2023, el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025