¿Quién es Stephen Orenstein propietario del super lujoso yate LIVA O?

Stephen Orenstein es un empresario multimillonario alemán-estadounidense y director de Grupo Supremo, una empresa que proporcionaba personal militar al ejército estadounidense en Afganistán, fundada por su padre.

Además de sus actividades empresariales, Orenstein es miembro del consejo de supervisión del Club de fútbol Eintracht Frankfurt y benefactor del Museo de Arte Moderno de Frankfurt.

Su esposa, Petra Orenstein, es propietaria de Cara Investment, una family office con sede en Frankfurt, con importantes propiedades inmobiliarias y proyectos de desarrollo en Europa y Estados Unidos.

Stephen Orenstein es el propietario del yate LIVA O, construido como Proyecto Celerius en 2023.

Según la página SuperYachtFan, El Yate LIVA O es la embarcación más grande y lujosa creada por Abeking & Rasmussen, con diseño a cargo de Joseph Dirand Architecture.

Destacando por su elegante casco negro y superestructura blanca, el yate cuenta con una amplia piscina en la cubierta de popa y un sistema de propulsión híbrido de última generación impulsado por motores MTU.

Con capacidad para alojar hasta 16 huéspedes y una tripulación de 25 personas, el LIVA O presenta el innovador salón Neptune, que incluye un gran ventanal bajo el agua, ofreciendo una experiencia única en el mundo de los yates de lujo.

Desde hace algunos días el súper navío LIVA O se encuentra atracado en las instalaciones de la terminal marítima de Puerto Vallarta.

El lujoso yate ha sorprendido a los vallartenses por su majestuosidad quienes han aprovechado para tomar fotos y compartirlo en redes sociales.

Vallarta Resident Lloyd Smith captured this photo of the LIVA O Yacht in the Puerto Vallarta waters, designed by Joseph Dirand Architecture. The owner of LIVA O is German-born US-citizen billionaire Stephen Orenstein, who resides in Dubai. pic.twitter.com/7o1yGwySnH

