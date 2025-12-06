¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano, figura emblemática de la comedia mexicana, será recordado por su aporte a la televisión nacional tras su fallecimiento este viernes a los 87 años. Su carrera, marcada por décadas de trabajo en la comedia, dejó una huella profunda en la audiencia y en la historia del entretenimiento en México.

La noticia generó reacciones en el medio artístico, donde colegas destacaron su talento y su versatilidad, especialmente por los personajes que interpretó en Los Polivoces, el programa que lo consolidó en la década de 1970.

Según se recordó en múltiples testimonios, él expresaba que su trabajo formó parte de “una época dorada de la comedia mexicana”, aunque estas palabras fueron reproducidas en tercera persona del singular.

El actor comenzó a abrirse camino desde los años 60, formando un inigualable dueto humorístico con Enrique Cuenca, a quien conoció en un concurso de imitadores. Juntos, transformaron el formato televisivo con rutinas que mezclaban sátira social y musicalidad, elementos que se volvieron sello distintivo del dúo.

En años recientes, Eduardo Manzano alcanzó nuevas generaciones gracias a su papel como Don Arnoldo en Una Familia de Diez, donde colaboró con Jorge Ortiz de Pinedo. Su participación en la serie reavivó el cariño del público, que lo reconoció por su estilo clásico de humor.

Su carrera también incluyó aportaciones al cine, donde participó en películas como Pastorela, Crimen del Cácaro Gumaro, La hija de Moctezuma y El bienamado, además de prestar su voz en proyectos animados. Estas producciones ampliaron su presencia más allá de la televisión, confirmándolo como un actor versátil.

A lo largo de su vida compartió detalles de sus orígenes: nació en 1938 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, estudió ingeniería electrónica en el IPN y desarrolló su talento vocal inspirado en figuras como José Ángel Espinoza. Su formación, contaba él en entrevistas, influyó en la construcción de los personajes que lo hicieron célebre.

De su vida personal se sabe que estuvo casado con Lourdes Martínez, con quien tuvo tres hijos, y que posteriormente formó una nueva etapa sentimental junto a Susana de Manzano. Quienes lo conocieron de cerca destacaron su profunda dedicación a la familia y a su oficio.

Con más de seis décadas de trayectoria, Eduardo Manzano deja un legado que abarca televisión, teatro y cine, y que permanecerá vivo a través de sus personajes, sus películas y su influencia en nuevas generaciones de comediantes. Su partida marca el final de una era, pero su obra seguirá siendo referencia de la comedia mexicana.