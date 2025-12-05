¿Con quién se queda el perro en caso de divorcio en la CDMX?

La reciente aprobación de una reforma al Código Civil de la Ciudad de México (CDMX) estableció que, ante un divorcio, las parejas podrán acordar legalmente la custodia de sus mascotas, entre ellas el perro , el gato y otros animales de compañía que formen parte del núcleo familiar.

La reforma surge en un contexto donde cerca del 30 por ciento de los matrimonios terminan en divorcio, y donde aumenta la tendencia de parejas sin hijos que optan por convivir con perros y gatos como parte de sus hogares. Por esta razón, el Congreso capitalino incorporó criterios para que, durante una separación, se determine quién podrá ofrecer mejores condiciones de cuidado, tiempo y recursos a los animales domésticos.

De acuerdo con el documento aprobado, el juez podrá incluso ordenar un esquema de custodia compartida si considera que dicha modalidad garantiza el bienestar, la alimentación y la atención veterinaria de las mascotas involucradas.

La autoridad local destacó que la medida se fundamenta en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, así como en la existencia de nuevas formas de familia, entre ellas aquellas conformadas por seres humanos y animales domésticos, quienes desempeñan funciones afectivas y de acompañamiento.

La modificación incluye un nuevo requisito dentro del capítulo X del Código Civil, donde se indica que, cuando existan uno o varios seres sintientes en el hogar, el convenio del divorcio deberá contemplar un plan de cuidados que especifique quién será responsable de la custodia y qué condiciones ofrece cada parte para asegurar un ambiente seguro.

También se establece que se deberán considerar factores como la estabilidad del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo real que cada persona puede dedicar al cuidado de los perros, gatos u otras especies permitidas como animales de compañía.

La reforma se suma a una previa actualización del propio Código Civil, que definió a los animales como seres sintientes y sujetos de trato digno. En ese contexto, legisladores recordaron estudios como los de la Universidad de Cambridge, los cuales demuestran que distintas especies experimentan emociones como alegría, dolor, miedo o tristeza.