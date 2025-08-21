¿Quién va a estar en el Palenque Fiestas de Octubre 2025? Conoce todos los detalles

El Palenque Fiestas de Octubre 2025, uno de los espectáculos más anticipados de la feria, ha dado a conocer su elenco completo de artistas. Este evento tradicional promete una amplia variedad de actos, presentando tanto a artistas aclamados internacionalmente como a talentos contemporáneos en boga, a fin de satisfacer diversos gustos musicales.

La empresa encargada del Palenque Fiestas de Octubre ha prometido una cartelera inigualable con un elenco completo de artistas consolidados. Asimismo, el evento contará con todas las medidas necesarias para cuidar la salud de los espectadores.

Las Fiestas de Octubre son una de las ferias más esperadas por los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores.

Cartelera completa del Palenque Fiestas de Octubre 2025

El Palenque Fiestas de Octubre 2025 se llevará a cabo desde el 3 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025. A continuación, la lista completa de artistas y sus fechas de presentación, asegurando una experiencia diversa y emocionante para todos los asistentes:

3 Octubre: Alfredo Olivas

4 y 5 Octubre: Grupo Firme

8 y 9 Octubre: Julión Álvarez

10 y 11 Octubre: Alejandro Fernández

12 Octubre: Palomazo Norteño

14 y 15 Octubre: Carin León

16 Octubre: Edición Especial

17 Octubre: Chuy Lizárraga y El Coyote

18 Octubre: Pancho Barraza

19 Octubre: Banda MS

21 y 22 Octubre: Jorge Medina y Josi Cuen

23 Octubre: Christian Nodal

24 Octubre: Edith Márquez

25 Octubre: Remmy Valenzuela

30 Octubre: Conjunto Primavera

31 Octubre: Marisela

1 Noviembre: Gabito Ballesteros

2 Noviembre: Luis R Conríquez

Con su variada propuesta artística y la dinámica especial que ofrece con los artistas, los asistentes pueden anticipar noches memorables, consolidando así este tradicional encuentro como uno de los momentos cumbres de la ciudad de Guadalajara.