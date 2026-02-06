Quiénes son los atletas confirmados para Exatlón México temporada 10

El fenómeno deportivo de TV Azteca no descansa y, aunque la novena edición sigue en curso, ya se han revelado los nombres de los primeros atletas confirmados para la temporada 10 de Exatlón México. Se trata de Natasha Septién y Jerry Lizárraga, quienes lograron asegurar su lugar en la competencia más exigente de la televisión mexicana tras destacar en el reciente draft de atletas.

¿Cómo lograron su pase? Ambos deportistas demostraron una capacidad física superior durante las pruebas de selección, ganándose el derecho de portar el uniforme en la próxima entrega del reality. Mientras la audiencia sigue de cerca las rivalidades actuales, la producción ya cimenta las bases de lo que será la décima temporada, la cual se proyecta como una de las más competitivas para Exatlón México.

Jerry Lizárraga, originario de Sinaloa, es un especialista en fitness de 31 años que buscaba una oportunidad en el programa desde 2019. Por su parte, Natasha Septién, representante de Jalisco y experta en crossfit de 25 años, llega al show tras un sólido proceso de casting digital, reafirmando que el talento de los fanáticos tiene un espacio real en las playas de la competencia.

Antecedentes y rumores de la temporada 10 de Exatlón México

La expectativa por la décima temporada crece no solo con los ganadores del draft, sino también con fuertes rumores sobre la integración de figuras polémicas. Entre los nombres que han comenzado a circular destaca el de Sargento Rap, quien a través de sus redes sociales ha sugerido una preparación intensa para unirse al programa. Históricamente, Exatlón México ha sabido mezclar a nuevos talentos con “leyendas”, una fórmula que ha mantenido el rating de TV Azteca en niveles competitivos frente a otras televisoras.

Es importante recordar que el proceso de selección de nuevos rostros busca refrescar la franquicia ante el desgaste natural de algunos competidores veteranos. Con la confirmación de Natasha Septién y Jerry Lizárraga, el reality asegura perfiles frescos que podrían convertirse en las nuevas caras del equipo rojo o azul, dependiendo de la distribución que se anuncie en el estreno previsto para finales de 2026.

