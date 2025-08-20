Revelan fecha de estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’: Lily Collins llega a Italia

Netflix anunció que la quinta temporada de ‘Emily in Paris’ se estrenará el 18 de diciembre de 2025, revelando además nuevas imágenes del rodaje en Venecia, Italia. La serie, protagonizada por Lily Collins, sigue la historia de Emily Cooper, la ejecutiva de marketing estadounidense que ha conquistado al público global.

Emily se muda de París a Italia

La nueva entrega de la exitosa serie marca un cambio significativo: Emily deja París y se muda a Italia, donde enfrenta nuevos retos profesionales y románticos. Su relación con Marcello (Eugenio Franceschini), surgida en la segunda parte de la cuarta temporada, se profundiza a lo largo de esta quinta entrega.

Netflix compartió fotografías del rodaje en Italia, mostrando a Emily explorando la ciudad mientras mantiene su característico estilo francés. La plataforma destaca que la protagonista busca equilibrar su vida profesional con sus emociones, enfrentando desamores y reveses laborales que la llevarán a descubrir nuevas posibilidades.

Elenco de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’

De acuerdo con fuentes oficiales, casi todo el elenco principal de ‘Emily in Paris’ vuelve para esta quinta temporada, incluidos:

Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau)

Ashley Park (Mindy Chen)

Lucas Bravo (Gabriel)

Samuel Arnold (Julien)

Bruno Gouery (Luc)

Lucien Laviscount (Alfie)

Eugenio Franceschini (Marcello)

También se suman Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque, garantizando la continuidad de las historias que los fans esperan.

La primera parte de la temporada 4 se estrenó el 15 de agosto y alcanzó el Top 10 global de Netflix, con 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días. La serie permaneció en esa lista durante cuatro semanas consecutivas en 93 países.

¿Cómo terminó la cuarta temporada ‘Emily in Paris’?

La temporada 4 de ‘Emily in Paris’ cerró con grandes cambios en la vida de los personajes. Emily y Gabriel (Lucas Bravo) intentaron formalizar su relación, pero las complicaciones con Camille (Camille Razat), quien esperaba un hijo, llevaron a Emily a terminar con Gabriel. Un encuentro fortuito con Marcello abrió la puerta a su mudanza a Roma, donde buscó priorizar su felicidad por encima del trabajo.

Mientras tanto, Mindy terminó su relación con Nico (Paul Forman) y se enfocó en su carrera musical, logrando presentaciones importantes en Roma. Sylvie y su familia enfrentaron conflictos personales y profesionales, mientras que Camille decidió ampliar su familia por su cuenta, y Alfie avanzó en su nueva relación. Esta temporada sentó las bases para los nuevos desafíos y romances que veremos en la quinta entrega.