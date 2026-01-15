Quintana Roo ajusta su policía turística para cumplir exigencias de la FIFA rumbo al Mundial 2026

La preparación de Quintana Roo para el Mundial de Futbol 2026 ha colocado a la seguridad turística como uno de los ejes centrales de la agenda pública, ante la exigencia de la FIFA de cumplir protocolos internacionales en los destinos que fungirán como sedes de hospedaje y hospitalidad. Aunque la entidad no albergará partidos, su papel estratégico en la recepción de visitantes obliga a elevar los estándares de atención y prevención.

El coordinador estatal de la Mesa de Seguridad Ciudadana, James Tobin, señaló que desde hace más de un año se trabaja en la conformación y fortalecimiento de las policías turísticas, concebidas como una herramienta clave para atender a visitantes nacionales y extranjeros durante eventos de alcance global. La estrategia busca anticiparse al incremento de flujos turísticos que acompañará al Mundial.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 15 de enero 2026

El proceso ha incluido diagnósticos operativos y esquemas de capacitación especializada encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con énfasis en habilidades que tradicionalmente no formaban parte del perfil policial. Idioma inglés, derechos humanos, defensa personal, nado de rescate y atención al turista son ahora componentes centrales del modelo de formación.

Uno de los puntos más relevantes del ajuste es la homologación estatal de la policía turística, una solicitud expresa de la FIFA que va más allá de la coordinación municipal. El objetivo es que los cuerpos policiales de los principales destinos de Quintana Roo operen bajo una misma imagen, protocolos de actuación y criterios de intervención, independientemente del municipio.

Leer más: Incendio en procesadora de aserrín en Tijuana lleva más de 36 horas activo

El nuevo enfoque también contempla capacitación vivencial, mediante visitas a parques temáticos, zonas arqueológicas y espacios turísticos emblemáticos. Con ello se busca que los elementos conozcan a fondo los destinos, puedan orientar con precisión a los visitantes y actúen como un primer punto de apoyo y contacto, más cercano a la prevención que a la sanción.

Este modelo prioriza la comunicación efectiva y la atención oportuna, incluso en el idioma del visitante, para resolver situaciones comunes como extravíos, emergencias médicas leves o desorientación. La intención es dejar atrás esquemas meramente reactivos que, en contextos turísticos, pueden derivar en conflictos innecesarios o criminalización de conductas no delictivas.

Leer más: Azulik Tulum es reconocido por ser un hotel poco convencional de lujo en el Caribe mexicano

El reforzamiento de la seguridad turística cobra especial relevancia en un contexto internacional donde organizaciones civiles y organismos especializados han advertido sobre riesgos asociados a grandes eventos deportivos, como el posible incremento del turismo sexual infantil. Si bien estas alertas se han enfocado en sedes mundialistas como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, el flujo masivo de visitantes obliga a destinos como Quintana Roo a fortalecer sus capacidades preventivas.

Las autoridades estatales consideran que el trabajo realizado durante el último año representa un avance sustancial para garantizar una experiencia segura y positiva a los millones de turistas que arribarán al Caribe mexicano. Con ello, Quintana Roo busca consolidarse como un destino preparado, confiable y alineado con los estándares internacionales que exige un evento de la magnitud del Mundial 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO