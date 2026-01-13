Quintana Roo alista operativos viales tras vencer el Canje de Placas 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo anunció la puesta en marcha de operativos de verificación vehicular una vez que concluya el plazo del Canje de Placas 2026, una medida que busca reforzar el control administrativo, la seguridad vial y la certeza jurídica sobre la propiedad de los vehículos que circulan en el estado.

La Dirección de Tránsito estatal advirtió que, tras finalizar el periodo oficial de actualización, los automovilistas que no hayan cumplido con el cambio de placas y la renovación de la tarjeta de circulación quedarán sujetos a infracciones conforme a la ley, en un contexto donde el crecimiento del parque vehicular ha elevado la presión sobre la infraestructura y la vigilancia vial.

El director de Tránsito, Efraín García Chávez, llamó a los propietarios de vehículos a regularizar su situación dentro del programa vigente, que establece como periodo límite los meses de enero, febrero y marzo de 2026. El funcionario subrayó que este lapso no sólo tiene un objetivo recaudatorio, sino que es clave para mantener padrones confiables y prevenir el uso irregular de unidades.

La Secretaría de Finanzas y Planeación, a través del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, fijó estos tres meses como ventana oficial para cumplir con el trámite, lo que permite a los contribuyentes evitar recargos por moratoria y asegurar que la documentación vehicular se encuentre en regla antes del inicio de los operativos.

Una vez vencidos los plazos, las autoridades de Tránsito procederán a la revisión de placas, engomados y tarjetas de circulación en distintos puntos del estado. Estas acciones estarán enfocadas en detectar incumplimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes, tal como lo establece el marco legal vigente.

El funcionario estatal enfatizó que durante el periodo de canje existe tolerancia y no deben realizarse actos de intimidación o cobros indebidos. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de corrupción o abuso de autoridad por parte de elementos de Tránsito, al recalcar que el programa contempla tres meses completos para cumplir sin presiones.

El canje de placas inició el pasado 2 de enero y deberá completarse a más tardar el 31 de marzo, fecha a partir de la cual se endurecerá la supervisión vehicular. La medida cobra relevancia en un estado donde la movilidad crece al ritmo del turismo y la expansión urbana.

De acuerdo con datos oficiales, hasta 2023 el parque vehicular de Quintana Roo estaba conformado por un millón 62 mil 550 unidades. Esta cifra dimensiona el reto operativo para las autoridades y explica la necesidad de actualizar registros para mantener el orden, la seguridad y la legalidad en las vialidades del Caribe mexicano.

