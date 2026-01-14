Quintana Roo incrementa su presupuesto para limpiar el recale de sargazo ante un arribo atípico

El gobierno de Quintana Roo decidió reforzar su estrategia contra el sargazo ante un comportamiento atípico del fenómeno, con un incremento presupuestal y una operación permanente que busca contener los efectos de la macroalga sin declarar una contingencia formal en el estado.

La administración encabezada por Mara Lezama sostiene que existen recursos financieros y personal suficientes para atender el recale registrado en distintas zonas del litoral, un escenario que, aunque visible en algunos puntos, no se presenta de manera generalizada ni constante en todas las playas del Caribe mexicano.

Desde la Secretaría de Gobierno se subraya que el fenómeno se atiende de forma focalizada y coordinada, con una participación activa de la Secretaría de Marina, cuya intervención se ha convertido en un eje central para la contención, recolección y disposición del sargazo en mar y costa.

Una de las principales apuestas del actual gobierno ha sido la creación de un centro de monitoreo especializado, una herramienta inédita en el estado que permite anticipar movimientos de la macroalga y coordinar acciones preventivas antes de que el recale alcance niveles críticos.

Este enfoque técnico ha llevado a las autoridades a descartar, por ahora, la declaratoria de alerta o contingencia, al considerar que el arribo observado se mantiene dentro de parámetros manejables, aunque bajo constante análisis con base en estudios científicos y proyecciones para el resto del año.

La preocupación, sin embargo, crece en algunos destinos turísticos clave, como Tulum, donde el arribo de sargazo ya es visible en plena temporada alta, lo que confirma que el fenómeno se está adelantando respecto a los patrones tradicionales registrados en años anteriores.

Los primeros impactos se concentraron en el sur del estado, particularmente en Mahahual y Xcalak, zonas históricamente más expuestas, aunque en días recientes también se han reportado arribos en puntos del norte, como Puerto Morelos, la costa oriental de Cozumel y playas de Tulum.

Este comportamiento irregular refuerza la idea de que el sargazo dejó de ser un fenómeno estrictamente estacional, obligando a las autoridades a mantener una vigilancia continua y a replantear los esquemas de respuesta, ya no como una reacción temporal, sino como una política permanente de gestión costera.

Para el gobierno estatal, la prioridad es contener el impacto ambiental y turístico sin generar alarmas innecesarias, sosteniendo que la atención temprana, la coordinación interinstitucional y el aumento de recursos son claves para evitar afectaciones mayores en uno de los motores económicos de Quintana Roo.

