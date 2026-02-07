Quintana Roo enfrentará su mayor golpe invernal con el frente frío 33 hasta el fin de semana

Quintana Roo se prepara para un descenso térmico inusual que se extenderá hasta el fin de semana, luego de que el frente frío número 33 ingrese al país por el norte y avance hacia el sureste, impactando de forma directa a la Península de Yucatán con condiciones más severas que las registradas en días previos.

El desplazamiento de este sistema frontal provocará un nuevo deterioro del tiempo a partir del jueves 5 de febrero, cuando su interacción con una vaguada en niveles altos incremente la nubosidad y genere lluvias aisladas en distintos municipios del estado, marcando una transición hacia un ambiente más frío y ventoso.

El fenómeno más significativo asociado al frente frío 33 será el evento de “Norte”, impulsado por una masa de aire polar que reforzará la intensidad de los vientos. Se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con mayor impacto en las zonas costeras de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Cozumel.

Estas condiciones atmosféricas traerán consigo un aumento considerable del oleaje, con alturas estimadas de entre 2 y 3 metros, lo que representa un riesgo para la navegación menor y para las actividades recreativas en el mar. El escenario obliga a extremar precauciones en playas y zonas portuarias del estado.

A diferencia de otros frentes fríos, la masa de aire polar asociada a este sistema mantendrá temperaturas mínimas anormalmente bajas para una región caracterizada por su clima cálido. Durante las madrugadas y primeras horas del día, el ambiente será notablemente frío para los estándares locales.

Los registros más bajos se prevén entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, cuando los termómetros podrían descender a valores de entre 10 y 12 grados Celsius. La humedad y la persistencia del viento acentuarán la sensación térmica, especialmente en comunidades rurales y zonas con menor urbanización.

Ante este panorama, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha emitido recomendaciones preventivas dirigidas a la población, entre ellas el uso de abrigo adecuado y la atención prioritaria a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

El frente frío 33 llegará cuando la región aún resiente los efectos del frente frío número 32, que continúa interactuando con una masa de aire ártico y ha dejado lluvias, viento y un marcado descenso térmico en Yucatán y Quintana Roo, prolongando el episodio invernal en la Península.

