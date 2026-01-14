Quintana Roo frena la prisa hotelera y plantea mejorar la experiencia turística antes de crecer

La discusión sobre el rumbo del turismo en Quintana Roo tomó un giro relevante luego de que voces del sector de planeación advirtieran que el estado no necesita más hoteles en el corto plazo, sino una mejora profunda en la experiencia del visitante, en un contexto marcado por la caída de turistas registrada durante 2025.

La advertencia proviene del Consejo Ciudadano de Planeación de Quintana Roo, donde Juan Ignacio Athie señaló que el modelo de crecimiento ha privilegiado durante años la construcción acelerada de cuartos de hotel sin resolver los efectos colaterales que ese desarrollo genera en servicios, seguridad, movilidad y calidad de atención al visitante.

Leer más: Trump vuelve a presionar por Groenlandia y coloca a la OTAN en el centro de su estrategia de seguridad

El planteamiento adquiere peso al observar que la capacidad hotelera del estado ha crecido más de 40 por ciento en la última década, una expansión que no siempre ha ido acompañada de una planeación integral que contemple la migración laboral, la presión sobre las ciudades turísticas y la profesionalización del capital humano.

La baja en el flujo turístico durante 2025 encendió las alertas. Athie explicó que el retroceso no obedece a una sola causa, sino a una combinación de factores externos y operativos, entre ellos la disminución de vuelos ordenada por el gobierno de Estados Unidos ante la falta de acuerdos políticos, así como la cancelación de rutas derivada del mantenimiento de aeronaves por parte de las aerolíneas.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 14 de enero 2026

Las cifras del Aeropuerto Internacional de Cancún confirman el impacto. Durante 2025 se movilizaron 29.3 millones de pasajeros, lo que representó una caída de 3.5 por ciento respecto al año previo, equivalente a más de un millón de viajeros menos, de acuerdo con los registros anuales de Aeropuertos del Sureste.

Pese a esta contracción, Cancún conservó su liderazgo como el aeropuerto con mayor llegada de turistas nacionales e internacionales en México, un dato que refuerza la idea de que el destino sigue siendo competitivo, pero enfrenta límites operativos y de calidad que ya no pueden ignorarse.

Leer más: Se consolida el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico en el Mar Caribe

Desde la óptica de la planeación ciudadana, la solución no pasa por seguir sumando habitaciones, sino por elevar los estándares. Athie subrayó la necesidad de avanzar hacia esquemas de certificación de destinos turísticos que garanticen calidad en el servicio, así como procesos formales de certificación para gobiernos municipales, hoteles y trabajadores del sector.

El mensaje es claro: sin una visión integral que articule infraestructura, seguridad, capacitación y experiencia del visitante, el crecimiento hotelero por sí solo no detonará la recuperación económica, y podría incluso profundizar los desequilibrios que hoy comienzan a reflejarse en las cifras del turismo en Quintana Roo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO