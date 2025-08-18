Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

De Quintana Roo a Los Cabos en bicicleta: una promesa de fe por su madre sanada

Santiago Caamal Beh salió el 12 de junio desde Quintana Roo y, tras más de dos meses de camino, se prepara para llegar a Cabo San Lucas, cumpliendo un recorrido de casi siete mil kilómetros en bicicleta
18 agosto, 2025
Con casi siete mil kilómetros recorridos y la fe como guía, Santiago Caamal Beh está a punto de cumplir una manda que lo llevó a cruzar el país en bicicleta.

Con casi siete mil kilómetros recorridos y la fe como guía, Santiago Caamal Beh está a punto de cumplir una manda que lo llevó a cruzar el país en bicicleta. El joven es originario de Tixcacal Guardia, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Partió el pasado 12 de junio con un solo propósito: llegar a Cabo San Lucas en agradecimiento por la salud de su madre.

Durante más de dos meses, Santiago ha pedaleado bajo sol, lluvia y viento. Ha recorrido comunidades y carreteras donde, lejos de la soledad, encontró solidaridad. Personas desconocidas le han dado alimentos, un lugar donde dormir y palabras de aliento. También lo acompaña la imagen de la Virgen que adorna su bicicleta.

Su historia ha conmovido en redes sociales. En cada parada, feligreses y curiosos se acercan para tocar la figura religiosa, dejar rosarios o simplemente desearle buen camino. Videos compartidos muestran cómo este peregrino inspira fe en cada kilómetro recorrido.

De acuerdo con reportes del lunes 18 de agosto, Santiago ya llegó a Guerrero Negro, municipio de Mulegé. Esto marca el inicio de la recta final de su recorrido. Si todo sigue como lo planeado, el próximo 28 de agosto arribará a Cabo San Lucas, donde concluirá su promesa de fe tras más de dos meses de pedaleo incansable.

