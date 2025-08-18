De Quintana Roo a Los Cabos en bicicleta: una promesa de fe por su madre sanada

Con casi siete mil kilómetros recorridos y la fe como guía, Santiago Caamal Beh está a punto de cumplir una manda que lo llevó a cruzar el país en bicicleta. El joven es originario de Tixcacal Guardia, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Partió el pasado 12 de junio con un solo propósito: llegar a Cabo San Lucas en agradecimiento por la salud de su madre.

Durante más de dos meses, Santiago ha pedaleado bajo sol, lluvia y viento. Ha recorrido comunidades y carreteras donde, lejos de la soledad, encontró solidaridad. Personas desconocidas le han dado alimentos, un lugar donde dormir y palabras de aliento. También lo acompaña la imagen de la Virgen que adorna su bicicleta.

Su historia ha conmovido en redes sociales. En cada parada, feligreses y curiosos se acercan para tocar la figura religiosa, dejar rosarios o simplemente desearle buen camino. Videos compartidos muestran cómo este peregrino inspira fe en cada kilómetro recorrido.

De acuerdo con reportes del lunes 18 de agosto, Santiago ya llegó a Guerrero Negro, municipio de Mulegé. Esto marca el inicio de la recta final de su recorrido. Si todo sigue como lo planeado, el próximo 28 de agosto arribará a Cabo San Lucas, donde concluirá su promesa de fe tras más de dos meses de pedaleo incansable.

